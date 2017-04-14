Вред от планшета: как гаджет влияет на маленьких детей

14.04.17 16:46Сколько просмотров этой статьи158Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что ежедневное использование маленькими детьми устройств с сенсорным экраном приводит к сокращению времени сна. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports. Кратко о ней рассказывает издание Gizmodo.

Авторы работы провели онлайн-опрос родителей, у которых были дети в возрасте от шести до 36 месяцев. Респонденты должны были указать среднюю продолжительность дневного и ночного сна их ребенка. Кроме того, они сообщали, сколько времени ему требуется, чтобы заснуть, а также частоту пробуждений ночью.

Примерно 70% опрошенных владели сенсорными устройствами. При этом доля детей, пользующихся ими, составляла 75% (всего их было 715).

Оказалось, что у детей, которые проводили больше времени за смартфонами и планшетами, сократилась продолжительность ночного сна.

Несмотря на то что днем они спали чуть дольше, общее количество времени, отведенное на сон, стало меньше. При этом каждый час использования устройства отнимал в среднем 15,6 минуты отдыха. Также было отмечено, что пользующимся гаджетами детям сложнее заснуть.

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