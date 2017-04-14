Почему ученые не рекомендуют жить выше второго этажа

Они объясняют это тем, что чем выше этаж, тем ниже сила магнитного поля, от которого заметно зависит здоровье человека.

По мнению ученых, лучше выбирать для проживания квартиры на первом или втором этаже. Это связано с силой магнитного поля, влияющей на здоровье человека: чем выше этаж, тем ниже сила магнитного поля.

Магнитное поле влияет на возникновение различных заболеваний, среди которых расстройства опорно-двигательного аппарата, нарушение иммунитета, болезни сердечно-сосудистой и нервной систем.