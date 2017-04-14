Дорожные ямы спасли пациентку от сердечного приступа

Когда медицина бессильна, то на помощь пациентам приходят они — дорожные ямы! У женщины прошел сердечный приступ после поездки на машине скорой помощи по разбитым дорогам!

Вот мы все ругаем ремонтников за ужасные дороги, по которым невозможно ездить. Оказывается, такие дороги приносят только пользу!

Пенсионерка обратилась за помощью к медикам. Приехавшие на вызов врачи диагностировали у женщины аритмию и приняли решение госпитализировать её.

Врач, который госпитализировал пациентку заявил, что это уже пятый или шестой случай в его практике, когда аритмия проходила после скачков.

Кроме того, он отметил, что при езде по ямам, можно облегчить страдания людям с камнями в почках, они выходят в пути.

Вот такими целебными свойствами обладают дороги , а мы все жалуемся на их состояние. Оказывается все делается во благо!