В Николаеве лечебным учреждениям выделено 7 млн гривен на программу "Доступные лекарства"

14.04.17 18:15Сколько просмотров этой статьи198Сколько комментариев этой статьи0

1 апреля 2017 года Министерство здравоохранения Украины начало реализацию проекта "Доступные лекарства", который предусматривает государственное регулирование цен и возмещение стоимости лекарств. Реализация проекта осуществляется в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины от 17 марта 2017 года №152 «Об обеспечении доступности лекарственных средств».

Какие категории заболеваний входят в программу реимбурсации (возмещения стоимости лекарств)?

В программу реимбурсации входит лечение сахарного диабета ІІтипа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы. Именно эти болезни влияют на показатели смертности населения или эффективно лечатся на амбулаторном этапе.

На сегодня в лечебных учреждениях Николаева состоят на учете:

  • больные с бронхиальной астмой – 2553 человека;

  • больные сердечно-сосудистыми заболеваниями - 144 509 человек;

  • больные сахарным диабетом II типа - 7754 человека.

Лечебным учреждениям города на возмещение лекарственных средств до конца текущего года выделено 7 млн. 133 тыс. 300 грн. При этом учтен утвержденный реестр лекарств и количество больных, состоящих на диспансерном учете в городских учреждениях здравоохранения.

Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) обеспечены бланками рецептов (ф-№1) для возмещения с соответствующими печатями. Продолжается заключение договоров с аптечными учреждениями города. Согласие на заключение договоров уже дали 36 субъектов хозяйственной деятельности.

13 апреля 2017 года постоянной комиссией областного совета по вопросам регионального развития, планирования бюджета, финансов и инвестиций согласован вопрос подготовки проекта распоряжения о распределении объема субвенции между местными бюджетами административно-территориальных единиц области. Распоряжение будет предоставлено распорядителям средств в кратчайшие сроки.

Как это будет действовать на практике?

1. Пациент обращается к семейному врачу по месту жительства.

2. Семейный врач выписывает рецепт, указывая формы и дозы действующего вещества.

3. Пациент с рецептом направляется в аптеку.

4. Если цена лекарственного средства в аптеке не превышает минимальную цену в Украине и не превышает установленную МОЗ референтную цену, пациент получает лекарственное средство бесплатно (полная реимбурсация).

5. Если цена лекарственного средства в аптеке превышает минимальную цену в Украине, но ниже чем средняя цена, пациент получает возмещение средств, затраченных на приобретение лекарственного средства в размере минимальной цены лекарственного средства в Украине (частичная реимбурсация).

6. Если цена лекарственного средства в аптеке превышает среднюю цену, пациент не получает никакого возмещения приобретения лекарственного средства (без реимбурсации).

В каждом аптечном учреждении, которое участвует в программе реимбурсации, обязательно должен быть наявный самый дешевый генерик (самый дешевый препарат) и перечень цен возмещения.

Какие лекарственные средства (действующее вещество) входят в программу реимбурсации?

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine), Атенолол (Atenolol)

Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон (Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин (Digoxin), Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), Карведилол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol)

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:

Беклометазон (Beclometasone), Будесонид (Budesonide), Сальбутамол, (Salbutamol)

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА:

Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide)

Управление здравоохранения городского совета

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