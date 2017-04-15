В Николаеве стартует акция по сбору крови для детской травматологии

В Николаеве инициировали акцию по сбору донорской крови для детской больницы.

Акцию «Сдай кровь – спаси жизнь» проводит молодежная общественная организация «UP», совместно с «Ассоциацией молодых доноров Украины», при поддержке народного депутата Украины, главы николаевской организации «Відродження» Артема Ильюка. Инициатор этой благотворительной акции студент Александр Павлов хочет помочь маленьким пациентам травматологического отделения областной детской больницы, потому что по себе знает, как важна миссия доноров:

– Когда-то и мне пришлось быть пациентом этого травматологического отделения, и я очень благодарен докторам и всему персоналу за их благородный труд. Зная не понаслышке о нехватке донорской крови для детей, мне сложно оставаться в стороне. Мы хотим, в первую очередь, рассказать о донорстве и привлечь молодежь, объяснить им, что у каждого есть суперсила, которая может помочь спасти жизнь, - говорит студент.

Народный депутат Ильюк сказал, что к проведению акции присоединятся и депутаты Николаевского областного совета от фракции «Відродження».

Каждый из нас может поделиться кусочком жизни, отдать часть того, что мы получили в дар от Всевышнего, а помочь спасти жизнь ребенку – это обязанность каждого родителя, каждого взрослого человека, – говорит Артем Ильюк.

В вузах Николаева уже появились афиши, которые приглашают всех неравнодушных горожан присоединиться к благотворительной акции. В следующий четверг, 20 апреля, с 8:00 на областной станции переливания крови по адресу переулок Радио, 2 все неравнодушные горожане могут прийти и сдать кровь для детской травматологии.

Донором крови может стать любой желающий здоровый гражданин Украины в возрасте 18-60 лет, с массой тела не менее 50 кг. Важно знать, что нельзя употреблять алкоголь за 48 часов до процедуры, а лекарства, особенно, которые содержат анальгин, аспирин, – за 72 часа до процедуры. Накануне сдачи крови необходимо поужинать: можно употреблять сладкий чай, сок, компот из сухофруктов, хлеб, сухари, вареные крупы, макароны на воде без масла, овощи, фрукты (кроме бананов). Необходимо пить больше жидкости. Важно хорошо отдохнуть, выспаться. В день процедуры рекомендуется легко позавтракать. За два часа до и два часа после процедуры запрещено курить.