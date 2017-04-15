В Индии провели операцию ребенку с восемью конечностями

Лечение ребенка проходило в три этапа.

Индийские врачи из госпиталя Джайпи в городе Ноида успешно прооперировали ребенка из Ирака, который родился с восьмью конечностями, сообщает издание Hindu.

Доктора называют болезнь ребенка полимелией. Лечение мальчика, которого зовут Карам, проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.

Отмечается, что доктора не просто удаляли лишние органы, но корректировали физиологические недостатки, развившиеся из-за недуга – исправляли постановку ног, осанку, пересаживали мышцы из удаленных ног в левую, "здоровую", но недоразвитию ногу. Последняя операция длилась восемь часов.

По словам медиков, Карам быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет вернуться домой.