Вред тушеных овощей: неожиданное открытие

Если вы предпочитаете употреблять овощи в тушеном виде, то это может быть чревато тем, что получите огромный вред для здоровья зубов.

К такому выводу пришли шотландские исследователи в результате длительного исследования.

Во время проведенного ими эксперимента было установлено, что если овощи поджаривать либо тушить, в их составе образуется большое количество кислоты, которая способствует развитию кариеса.

Как оказалось, наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.