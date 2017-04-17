08.04.17 09:381310
Вред тушеных овощей: неожиданное открытие
|17.04.17 11:12
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Если вы предпочитаете употреблять овощи в тушеном виде, то это может быть чревато тем, что получите огромный вред для здоровья зубов.
Если вы предпочитаете употреблять овощи в тушеном виде, то это может быть чревато тем, что получите огромный вред для здоровья зубов.
К такому выводу пришли шотландские исследователи в результате длительного исследования.
Во время проведенного ими эксперимента было установлено, что если овощи поджаривать либо тушить, в их составе образуется большое количество кислоты, которая способствует развитию кариеса.
Как оказалось, наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.