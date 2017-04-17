Роботы будут вынашивать и рожать детей – ученые

Ученые работают над созданием уникальных секс-роботов, которые будут вынашивать и рожать младенцев. Идея, которая еще несколько лет казалась бы фантастичной – теперь вполне реализуема.

В последнее время роботехника все больше входит в жизнь человека, помогая и заменяя его и на работе и в быту. Ученые и инженеры совместными усилиями создают киборгов с реалистичной кожей и искусственным интеллектом.

Уже сегодня некоторые предпочитают роботов живым людям в сексе. В Испании, к примеру, даже функционирует публичный дом для любовных утех с роботами.

Теперь же ученые решили трудиться над новой разработкой – киборгом с маткой для вынашивания детей. В этой области проводятся многочисленные эксперименты. Опубликовано около двухсот научных работ по этой тематике.