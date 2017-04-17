Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

Конечно же, мало кто из людей может искренне признаться в том, что быть одному ему в радость. Как известно, человек, по природе своей, - существо, прежде всего, социальное, а потому общение с себе подобными является для него едва ли не главным условием для нормального, полноценного земного существования.

Такие заверения некоторых представителей человеческого рода в том, что они неплохо чувствуют себя и в одиночестве, как правило, далеки от правды.

Не так давно американские ученые выяснили, что одиночество оказывает пагубное влияние на женский организм: данное состояние способствует изрядному снижению иммунитета. Как показали исследовательские данные, у тех женщин, которые в течение долгого времени живут в одиночестве, значительно возрастает риск развития некоторых заболеваний. В частности, длительное ощущение так называемой социальной изоляции, которое является характерным для одиноких женщин, снижает активность клеток их иммунной системы, то есть тех элементов защиты, которые противостоят различным воспалительным процессам.

В научном эксперименте, проводимом специалистами Калифорнийского университета, приняли участие 33 представительницы слабой половины человечества. В ходе сей работы учеными была произведена проверка функции генов в их взаимосвязи с различными типами иммунных клеток.

В результате удалось установить следующее: у тех участниц, что долгое время пребывали в одиночестве, в больших количествах присутствовали клетки двух типов - плазмацитоидные дендритные клетки и моноциты, отвечающие за формирование иммунной системы организма, в то время как у тех девушек, что были избавлены от социального уединения, содержание таких клеток было значительно меньше.

К слову, в организме человека данные клетки имеют свойство выполнять двоякую функцию. С одной стороны, именно они первыми реагируют на начало воспалительного процесса в тканях. Следовательно, они являют собой так называемую &первую линию иммунной системы организма.

С другой стороны, увеличение их количества, провоцируемое затяжным состоянием жизни в одиночестве, может привести в будущем к весьма серьезным последствиям: заболеваниям сердечно-сосудистой системы, нарушениям нервной системы, онкологическим заболеваниям, а также к заражению острыми респираторно-вирусными инфекциями.