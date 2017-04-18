Как в Казахстане вычисляют измену мужа по специальному тесту

Ревнивые казахстанки, подозревающие своих мужей в измене, больше не играют в домашних детективов и не устраивают дикие истерики. Новая фишка – анализ ДНК.

Правда проверить любимого таким образом могут лишь состоятельные женщины.

Сейчас такие «Тесты на измену» делают почти во всех городах Казахстана - в обычной частной лаборатории, где сдают кровь и прочие стандартные анализы. Разумеется, втайне от мужа.

Цена вопроса – 100 000 тенге (около 8500 грн). Для проверки используются простыни, на которых предположительно измена и состоялась, нижнее белье мужа, использованный презерватив, найденные в доме чужие волосы с корнем.

Найти чужую ДНК любовницы можно даже на домашних стаканах, трубочках для питья, зубной щетке, жевательной резинке или окурку. Все это ревнивицы могут принести на исследование. Самые показательные – одежда или белье с пятнами крови или спермы.

Как оказалось, кроме самого факта измены, исследование позволяет выявить даже с кем и когда изменял партнер.

Если предоставленный материал «хорош и свеж» - в нем может сохраниться примерное время измены. В лабораторию также можно принести ногти, волосы или любые предметы личной гигиены предполагаемой любовницы.

«Это могут быть даже женские тампоны и салфетки с мукусом (выделениями из носа). В случае, если вы хотите сравнить, совпадает ли найденный неизвестный ДНК с ДНК конкретного, так скажем, подозреваемого – этот дополнительный анализ обойдется еще в 40 000 тенге», - консультируют в лаборатории.