В США будут выращивать человеческие органы с помощью свиней

Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Специалисты планируют ввести изменения в ДНК животных, чтобы сделать их сердце и легкие подходящими для трансплантации. По словам представителей компании, это позволит достичь и другой цели - сокращения биологических отходов.

Smithfield Foods уже поставляет ткани и органы свиней медицинским компаниям. Так, слизистая оболочка кишечника используется для получения гепарина - антикоагулянта, предотвращающего свертывание крови при хирургических операциях. Кроме этого, из отходных биологических материалов приготавливают ингредиенты препаратов, лечащих диспепсию и гипотиреоз.

Одной из проблем, препятствующей трансплантации свиных органов людям, является наличие у животных генов, которые делают их восприимчивыми к определенным вирусам. Для успешной пересадки и сохранения работоспособности органа необходимо блокировать активность соответствующей ДНК.