08.04.17 09:381310
В США будут выращивать человеческие органы с помощью свиней
|18.04.17 11:36
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Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
Специалисты планируют ввести изменения в ДНК животных, чтобы сделать их сердце и легкие подходящими для трансплантации. По словам представителей компании, это позволит достичь и другой цели - сокращения биологических отходов.
Smithfield Foods уже поставляет ткани и органы свиней медицинским компаниям. Так, слизистая оболочка кишечника используется для получения гепарина - антикоагулянта, предотвращающего свертывание крови при хирургических операциях. Кроме этого, из отходных биологических материалов приготавливают ингредиенты препаратов, лечащих диспепсию и гипотиреоз.
Одной из проблем, препятствующей трансплантации свиных органов людям, является наличие у животных генов, которые делают их восприимчивыми к определенным вирусам. Для успешной пересадки и сохранения работоспособности органа необходимо блокировать активность соответствующей ДНК.