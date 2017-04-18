08.04.17 09:381310
Универсальное средство от болезней кожи
|18.04.17 12:40
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Ученые нашли в листьях табака коллаген - белок, от которого зависит состояние кожи. В частности, коллаген обеспечивает ее прочность и эластичность. Специалисты говорят, что с помощью листьев табака можно вылечить кожные заболевания и ускорить процесс восстановления при травмах сухожилий.
Ученые нашли в листьях табака коллаген - белок, от которого зависит состояние кожи. В частности, коллаген обеспечивает ее прочность и эластичность. Специалисты говорят, что с помощью листьев табака можно вылечить кожные заболевания и ускорить процесс восстановления при травмах сухожилий.
Исследователи рассказали о методе лечения, разработанном в ходе экспериментов. Сначала у пациента с поврежденными тканями необходимо взять пробу крови. Затем ее нужно смешать с коллагеном, полученным из листьев табака.
После этого смесь вводится тому же человеку. Вскоре после этого поврежденные ткани восстанавливаются благодаря коллагену.
По словам специалистов, таким способом можно лечить ожоги и экзему. Риск заражения при использовании данного метода лечения минимален. А другое исследование, проведенное в Лундском университете, показало: бактерии, связанные с акне, способны предотвратить болезни кожи.
Дело в том, что Propionibacterium acnes вырабатывают белок RoxP, обеспечивающий защиту от бактерий, вызывающих некоторые кожные заболевания.