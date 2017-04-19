У Миколаївській області функціонують вже 18 «Віконець життя»

На виконання доручення голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка від 01.02.2017 року №392/0/05-60/317 управлінням охорони здоров’я Миколаївської ОДА видано наказ від 03.02.2017 №52-Л «Про відкриття в закладах охорони здоров’я області «Віконець життя» для прийому новонароджених дітей, батьки яких не планують залишити їх в родині». Даним наказом передбачено створення бебі-боксів в закладах охорони здоров’я області та міста, які надають акушерсько-гінекологічну або педіатричну допомогу (у 19 районах області, м.Южноукраїнську, м.Миколаєві при трьох пологових будинках, міській дитячій лікарні №2 та в обласній клінічній лікарні).

Так, станом на 19 квітня відкрито 18 «Віконець життя» в: Миколаївській міській дитячій лікарні №2;

Миколаївських пологових будинках №1, №2, №3;

Баштанській ЦРЛ;

Березанській ЦРЛ;

Березнегуватській ЦРЛ;

Братській ЦРЛ;

Веселинівській ЦРЛ;

Вітовській ЦРЛ;

Вознесенській ЦРЛ;

Врадіївській ЦРЛ;

Єланецькій ЦРЛ;

Кривоозерській ЦРЛ;

Новобузькій ЦРЛ;

Новоодеській ЦРЛ;

Первомайській ЦМБЛ;

Южноукраїнській міській лікарні.

Продовжуються роботи по створенню бебі-боксу у Казанськівській ЦРЛ.

На стадії розгляду питання відкриття «Віконець життя» знаходиться в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні, Арбузинській ЦРЛ, Доманівській ЦРЛ, Миколаївській ЦРЛ, Очаківській ЦРЛ та Снігурівській ЦРЛ.