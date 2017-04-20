Ежедневный прием душа опасен для здоровья - ученые

Сотрудники Колумбийского университета считают, что ежедневный прием душа несет огромный вред для человеческого организма.

В качестве доказательства они приводят тот факт, что чрезмерное стремление к чистоплотности значительно снижает иммунитет.

Все дело в том, что горячая вода и различные моющие средства существенно сушат кожу, в результате чего она становится более сухой и теряет часть своего защитного липидного слоя, служащего барьером для различных микробов и микроорганизмов.

Кроме того, в результате частых водных процедур от повышенной сухости на коже образуются микротрещины, через которые беспрепятственно проникают опасные бактерии.

Именно поэтому специалисты по инфекционным заболеваниям придерживаются мнения, что гораздо лучше для человека принимать душ не чаще 1-2 раз в неделю.

А в случае загрязнения и для устранения неприятного запаха лучше мыть конкретные участки тела. Особенно эксперты отметили пользу от регулярного мытья рук, но не более.