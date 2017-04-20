Узнайте, какой напиток самый полезный для здоровья

20.04.17 10:40Сколько просмотров этой статьи112Сколько комментариев этой статьи0

Ученые выяснили, что свекольный сок необычайно полезен для человека. Он способен восстанавливать работу мозга, обновляя его клетки.

Исследователи провели массу наблюдений и пришли к выводу, что физические нагрузки умеренного типа в сочетании с приемом свекольного сока способны творить чудеса с мозгом пожилых людей. Происходит полное омоложение клеток серого вещества до уровня молодых людей.

В химический состав свекольного сока входит масса полезных микроэлементов, стимулирующих организм человека. Имеющиеся нитраты в соединении с окисью азота обеспечивают обогащением мозга моноокисью азота.

В результате получается благоприятное действие в работе сердечно-сосудистой системы организма человека. Ученые советуют принимать свекольный сок лицам, страдающим гипертонией и альпинистам, перед походом в горы.

Ученые провели эксперимент с группой добровольцев, которых разделили на две группы. Одна категория принимала регулярно свекольный сок три раза в неделю и были обязаны делать утренние небольшие пробежки.

В количестве этой группы были гипертоники. Вторая категория ничего такого не делала, а пила только подкрашенную воду. Через шесть недель было установлено, что добровольцы из первой группы ощутили себя намного лучше. По итогам исследования мозга эксперты отметили уровень показателя работы мозга, как у 30-летнего человека.

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