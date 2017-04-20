08.04.17 09:381310
Узнайте, какой напиток самый полезный для здоровья
|20.04.17 10:40
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Ученые выяснили, что свекольный сок необычайно полезен для человека. Он способен восстанавливать работу мозга, обновляя его клетки.
Ученые выяснили, что свекольный сок необычайно полезен для человека. Он способен восстанавливать работу мозга, обновляя его клетки.
Исследователи провели массу наблюдений и пришли к выводу, что физические нагрузки умеренного типа в сочетании с приемом свекольного сока способны творить чудеса с мозгом пожилых людей. Происходит полное омоложение клеток серого вещества до уровня молодых людей.
В химический состав свекольного сока входит масса полезных микроэлементов, стимулирующих организм человека. Имеющиеся нитраты в соединении с окисью азота обеспечивают обогащением мозга моноокисью азота.
В результате получается благоприятное действие в работе сердечно-сосудистой системы организма человека. Ученые советуют принимать свекольный сок лицам, страдающим гипертонией и альпинистам, перед походом в горы.
Ученые провели эксперимент с группой добровольцев, которых разделили на две группы. Одна категория принимала регулярно свекольный сок три раза в неделю и были обязаны делать утренние небольшие пробежки.
В количестве этой группы были гипертоники. Вторая категория ничего такого не делала, а пила только подкрашенную воду. Через шесть недель было установлено, что добровольцы из первой группы ощутили себя намного лучше. По итогам исследования мозга эксперты отметили уровень показателя работы мозга, как у 30-летнего человека.