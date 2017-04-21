Как Украина переходит на европейское лечение

Уже в конце апреля Минздрав обещает новые схемы лечения. Эксперт: исчезнет сосудистая дистония.

Кабинет министров на вчерашнем заседании обязал украинских врачей использовать европейские протоколы лечения. "Сегодня" узнала, когда нас будут лечить по-новому и чем наши протоколы отличаются от европейских.

БЕЗ АДАПТАЦИИ. Сами по себе протоколы лечения — это специально разработанные рекомендации, которые помогают врачу принимать решения. В них описаны медицинские процедуры для определенных случаев, варианты лечения и то, какие лекарства назначать при той или иной болезни.

До недавнего времени в нашей стране было принято адаптировать действующие во всем мире документы, ведь разработка собственных — процесс дорогостоящий. Эксперты же говорят: после адаптации часто протоколы становились непригодными для использования. Теперь Министерство здравоохранения предлагает использовать международные документы без внесения изменений.

Медицинский эксперт РПР Александр Ябчанка отмечает, что доктора нередко игнорировали адаптированные протоколы лечения, например пневмонии. И объясняет: часто отечественные протокольные рекомендации противоречили клиническим требованиям пациента.

"Сейчас логика следующая: у нас есть процедура адаптации международных протоколов, которые базируются на доказательной медицине. Группа отечественных экспертов эти рекомендации адаптирует для Украины. Идея министерства в том, чтобы запускать европейские протоколы без изменений. Ведь после процесса адаптации они выходят, мягко говоря, достаточно отличными от принципов доказательной медицины", — отмечает Ябчанка.

При этом глава Минздрава Ульяна Супрун вчера отметила, что приказ о внедрении протоколов будет подписан уже 24 апреля. "До сих пор украинские врачи работали вопреки международным актам. Надеюсь, что до понедельника будет приказ, и мы начнем лечить наших пациентов по-новому", — сказала Супрун.

ОТЛИЧИЯ. По словам заместителя Супрун Александра Линчевского, на днях должны быть утверждены 16 новых списков лекарств, соответствующие международным протоколам. "Мы смогли исключить устаревшие препараты, которые не имеют доказанной эффективности, и включить новые согласно новым международным протоколам.

Всего уже утверждено 20 номенклатур", — заявил он. Главврач одной из медицинских сетей страны Татьяна Майкова рассказала нам, в чем отличие протоколов, действующих в Украине, от мировых. "Например, головная боль.

В наших протоколах при лечении мигрени допустимо использование вазоактивных и ноотропных препаратов. Понятия о таких лекарствах нигде в мире не существует — их производят только для стран бывшего СССР. У этих препаратов не доказана клиническая эффективность, — говорит врач.

— А в европротоколах для лечения мигреней используются препараты, которые влияют на возбудимость нервной ткани, на активность болевой системы организма. Это принципиальное различие". Также Майкова говорит о другом ключевом различии — диагнозе.

Например, по ее словам, на Западе не существует такого диагноза, как вегетососудистая дистония, и нет такого протокола. "Западная практика считает ВСД не отдельным заболеванием, а набором симптомов, каждый из которых лечится отдельно", — резюмирует доктор.

Пациент: "Нужно не допустить ошибок"

Пенсионеру Николаю Оглы реформа нравится. Он отдельно отмечает идею отказаться от финансирования койко-мест в больницах, которые по его опыту не редко пустуют: "Единственное, чего бы мне хотелось, — чтобы ушли от ошибок, которые допустили в программе "Бесплатные лекарства".

У меня несколько лет назад случился тяжелый инфаркт, назначили вторую группу инвалидности, и я имею право на бесплатные лекарства. Но каждый раз, когда я прихожу за ними с рецептом, лекарства из утвержденного списка уже закончились".

Чиновник: "Медицине поможет автономия"

А вот глава департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак особо хвалит инициативы Минздрава по автономизации больниц. "Надеюсь, мы действительно двинемся в эту сторону, и каждый главный врач будет отвечать за свое медучреждение.

Тогда мы сможем перевести нашу систему здравоохранения на правильные финансовые, современные механизмы. А переход на европейские протоколы лечения, базирующиеся на доказательной медицине, существенно ускорит и стандартизирует работу врачей. Нынешние наши протоколы морально устаревшие", — говорит чиновник.

Медсестра: "Я — за конкуренцию"

Алина Скубко, медсестра из Донецкой области, приветствует конкуренцию, которая заложена в медреформе: "Если медсестра допустит халатность, например, сделает неправильно укол, пациент может уйти от нее, а значит, и от доктора.

Хорошо, если это единичный случай, но если это постоянная проблема, то врач и медсестра будут зарабатывать меньше. Вот этой конкуренции нам не хватает, потому что люди годами, по привычке, ходят к специалистам, которых не очень заботит здоровье людей".

Врач: "С реализацией будут проблемы"

Харьковский терапевт Александр Рыльцов считает инициативы реформаторов хорошими, но не верит, что их можно будет легко внедрить в жизнь: "Проблемы вскроются уже на этапе реализации. Пока для нас инициатива сложная даже теоретически: как будут заключаться контракты? Каким образом это все будет регистрироваться?

Кто их будет составлять — доктор? Откуда он узнает, как? У нас в больницах каменный век: не хватает компьютеров, медицинского оборудования, нет персонала, который будет заниматься ведением, к примеру, единого реестра всех пациентов".