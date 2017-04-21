Какова главная опасность электронных сигарет

Британские учёные назвали главную опасность электронных сигарет. О соответствующем исследовании можно почитать в тематическом издании Chemical Research in Toxicology.

Пары от вейпа активируют связанные с окислительным стрессом гены в лёгких. Однако вейпинг оказывает меньший вред для организма, чем табачный дым.

Было установлено, что табачный дым активирует ДНК, связанную с развитием онкологии лёгких и воспалением. Тем временем, вейпинг влияет на гены, которые участвуют в клеточном метаболизме и системах окислительного стресса.

Во время окислительного стресса образуются активные формы кислорода, повреждающие клетки и вызывающие их смерть.

Эксперты провели соответствующий научный опыт: изучили влияние вейпа и табачного дыма на генную экспрессию.

Ткань, которая подверглась воздействию дыма, через один и два дня влияния изменилась на 873 и 205 генов соответственно, когда пары вейпа изменили только 3 и 1 ген после двух суток.

Ранее британский Минздрав заявил, что использование электронных сигарет на 95% безопаснее употребления табачной дыма.