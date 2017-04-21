В Николаеве откроют первый в городе хоспис

Николаев - один из пяти областных центров Украины, где до сих пор нет хосписа.

Первый хоспис в Николаеве могут открыть на базе отделения неврологии 1-й городской больницы Об этом сообщает КУ Агентство развития Николаева, передает "Новости Николаева"

Поэтому состояние паллиативной помощи в городе пока не позволяет в полной мере улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми болезнями.

Эти острые вопросы были обсуждены в среду, 19 апреля, на круглом столе «Развитие паллиативной медицины в Николаеве», организованном КУ «Агентство развития Николаева» в помещении городского совета с участием общественности, депутатов, чиновников здравоохранения и социальной помощи.

Присутствующий на мероприятии глава областного благотворительного фонда «Вита-Лайт» Эдуард Горбатенко рассказал об опыте внедрения паллиативных услуг в странах Европы и некоторых городах Украины.

«Жизнь прекрасна, и дарит каждому из нас множество возможностей и радостных моментов. Но, иногда человек сталкивается с неизлечимым заболеванием и жизнь превращается в борьбу с болью, беспомощностью и отчаянием. Когда современная медицина не может помочь человеку, в развитых странах, на помощь приходят учреждения паллиативного ухода. Они обеспечивают достойный уход за человеком и предоставляют медицинскую, психологическую, моральную, социальную поддержку. Центры паллиативного ухода так же помогают близким людям принять неизбежные события и тем самым сохраняют единство семьи в этот сложный период», - считает он.

Директор городского департамента труда и социальной защиты населения Сергей Бондаренко считает, что особая потребность в создании хосписа возникла среди одиноких умирающих людей, которые лишены полноценного ухода за отсутствия родственников.

«Да, хоспис в Николаеве нужен. И наш предыдущий опыт показывает, что есть такая необходимость. Особенно у наших граждан. Важно общее отношение к паллиативной помощи со стороны медиков, социальных служб, духовенства и т.д.», - говорит он.

«Давно назрел уже этот вопрос. Несомненное, нужно создавать такие центры. Нужно помогать. Но сейчас важно начинать с создания координационного совета», - считает депутат от фракции «Наш Край» Сергей Мотуз.

На сегодняшний день в Николаеве есть только 20 хосписных коек на базе областного центра профилактики и лечения больных СПИДом и противотуберкулезного диспансера, а также по 4 койки в медицинских учреждениях Южноукраинска, Вознесенска и Первомайска.

Однако, по данным специалистов, ежегодно более 1500 николаевцев нуждаются в услугах стационарной паллиативной помощи, путем облегчения страданий неизлечимым больным с ограниченным прогнозом жизни, в терминальных стадиях онкологических (70%) и сердечно-сосудистых заболеваний (15%), больных с тяжелыми травматическими и дегенеративными поражениями головного и спинного мозга (6%), периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата (5%) и другие (4%). Среди этих николаевцев много одиноких, престарелых и малоимущих людей, остро нуждающихся в паллиативных сервисах.

Оказалось, что группа общественников уже долгое время занимаются поиском финансирования создания Николаевского городского центра паллиативной помощи. Уже есть предварительная договоренность с международными организациями и благотворительными фондами о предоставлении будущему учреждению полного комплекта функциональных кроватей и другой помощи.

В ходе обсуждения участники согласились с тем, что городу нужен свой коммунальный хоспис. В то же время, и. о. начальника городского управления здравоохранения Виктор Фаюк подтвердил, что есть предварительное согласие о передаче под хоспис помещения отделения неврологии 1-ой городской больницы.

У Николаева появилась уникальная возможность создания центра паллиативного ухода и внедрения мировых и европейских стандартов предоставления паллиативных услуг для населения. Открытие хосписа планируется в 2018 году, но это возможно только при условии понимания депутатским корпусом проблем горожан и готовности внедрять в Николаеве современные медико-социальные технологии.