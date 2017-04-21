Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

21.04.17 20:46Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Каждый год активного пользования социальной сетью снижает уровень психического удовлетворения собой и своей жизнью.

Группа ученых из США пришла к выводу, что увлеченность «лайками» на Facebook может быть опасна для здоровья пользователя социальной сети. Об этом сообщает comments.ua.

Специалисты провели масштабное исследование. Участников эксперимента просили оценить свое физическое состояние, а реальное измерение показателей (пульс, давление, вес тела, наличие хронических заболеваний, признаки депрессии).

Каждый год активного пользования социальной сетью снижает уровень психического удовлетворения собой и своей жизнью.

Группа ученых из США пришла к выводу, что увлеченность «лайками» на Facebook может быть опасна для здоровья пользователя социальной сети. Об этом сообщает comments.ua.

Специалисты провели масштабное исследование. Участников эксперимента просили оценить свое физическое состояние, а реальное измерение показателей (пульс, давление, вес тела, наличие хронических заболеваний, признаки депрессии).

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Что именно так подкашивало здоровье респондентов во время путешествий по всемирной паутине, специалисты пока не поняли. Было высказано предположение, что долгое сидение за компьютером вызывает отрицательные последствия гиподинамии, отбирает свободное время и реальное общение с людьми, нарушает режим дня и ночи, сбивает биологические ритмы, делает человека рассеянным и невнимательным к своим потребностям, создает ложное ощущение того, что у других все намного лучше.

Все эти факторы вместе подтачивают здоровье, что отражается в излишнем весе, субдепрессии, зависимости от чужого мнения, невозможности найти для себя здоровую альтернативу в виде увлечения действительно стоящими вещами (друзья, хобби, спорт).

Можно с уверенность высказать предположение, что результаты, полученные для сети Facebook, можно распространить на все ныне популярные соцсети такие, как «ВКонтакте», Instagram, Twitter.

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Пятница, 21.04.2017

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