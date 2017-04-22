Ученые рассказали о шокирующем свойстве клубники

Оказалось, что популярная ягода может быть эффективным средством для борьбы с раком груди.

В журнале Scientific Reports было опубликовано исследование международной группы ученых, которые сообщили, что клубника помогает лечить опухоли молочных желез. Ранее другие ученые выяснили, что буквально горстка ягод клубники в день помогает эффективно снижать уровень холестерина в крови, снизить уровень воспаления и так далее.

Клубника содержит много полифенолов, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также она богата витаминами, минералами и является источником клетчатки.

Как показали исследования, клубнику можно использовать для профилактики и лечения рака молочной железы. Эксперименты в лабораторных условиях показали, что экстракт ягод за трое суток останавливает весьма эффективно подавляет деятельность агрессивных раковых клеток, за счет блокирования механизма их распространения. Как выяснили ученые, экстракт клубники усиливает активность генов, подавляющих распространение раковых клеток и снижает активность нескольких генов, ответственных за агрессивность опухоли. То есть, борьба с опухолью идет сразу в двух направлениях.

Во время опытов на животных, которым ввели клетки агрессивного рака груди, а потом удалили опухоли, оказалось, что у мышей, которые получали клубничный экстракт, опухоли развивались гораздо медленнее и меньше затрагивали другие ткани.