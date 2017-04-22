Как связаны мозг и мечты

22.04.17 13:44Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Каждому человеку свойственно мечтать. Как именно связаны между собой головной мозг и мечты, рассказали специалисты.

Исследование проводили научные специалисты на протяжении долгого времени. Выяснилось, что мечтами увлекаются чаще те люди, у которых наблюдается более толстая кора головного мозга в определенных местах. О результатах исследовательской работы в последствии рассказали на страницах одного из специализированных изданий.

По словам специалистов, мечты бывают очень полезными. Ученые расценивают их как блуждание ума. В частности, с помощью мечтаний люди могут отрепетировать какое-либо событие, которые вскоре предстоит, или же заранее решить, как урегулировать ту или иную возникшую проблему. Ученые подчеркивают, что во время блуждания ума важно, чтобы этот процесс был намеренным.

Также авторы исследовательской работы отмечают, что люди, которые довольно часто предаются мечтам, наблюдаются изменения головного мозга. В частности, в некоторых местах головного мозга наблюдаются утолщения.Такое состояние достигается накладыванием двух основных сетей мозга друг на друга. Это касается сети, которая активизируется при попытке сфокусироваться на данных из памяти, а также той, которая стабилизирует внимание человека.

По словам исследователей, те участники эксперимента, которые погружались в мечты не намеренно, имели более тонкую кору головного мозга в соответствующих областях.

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