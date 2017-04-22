Пять мифов о жирах, в которые пора перестать верить

22.04.17 14:20Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Диетологи говорят, если выбирать правильные источники жиров, это принесет организму пользу.

Специалисты говорят, что отказываясь от жиров, мы естественным образом переходим на сахар. И такую альтернативу совершенно точно нельзя считать более полезной.

Потребление жиров важно еще и потому, что наше тело переваривает жир медленнее, чем углеводы, а значит, так мы дольше ощущаем сытость и получаем больше энергии.

Миф 1. Жир на тарелке = жир на теле

Хотя этот миф и является отправной точкой для диет с пониженным содержанием жира, утверждение все-таки далеко от истины. А вот если полностью устранить жиры из рациона или свести их потребление к критическому минимуму, вы действительно можете набрать вес, так как при недостатке этого типа веществ организм начнет запасать жиры впрок.

Миф 2. Насыщенный жир — самый плохой жир

Насыщенные жиры давно известны как главные враги здорового питания, однако ученые говорят о том, что они не так страшны, как принято считать. Конечно, не стоит каждый день есть жирную пищу на завтрак, обед и ужин, однако иногда это не просто позволительно, но даже необходимо.

Неслучайно тем, кто по состоянию здоровья вынужден сидеть на строгих диетах, врачи рекомендуют добавлять ложку сливочного масла в чай или кофе по утрам. Это необходимо как раз для того, чтобы восполнить ежедневные потребности организма.

Миф 3. Жиры вызывают проблемы со здоровьем

Если выбирать правильные источники жиров, это принесет вашему организму пользу — и никакого вреда.

Например, омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и некоторых семечках, способны укрепить сердечно-сосудистую систему и активизировать работу мозга. А мононенасыщенные жиры в оливковом масле и авокадо существенно снижают риск развития заболеваний сердца и, по данным ряда экспериментов, диабета второго типа.

Миф 4. Жирные продукты повышают холестерин

Диетологи напоминают, что продукты с холестерином совсем не обязательно повышают уровень "плохого" холестерина в крови.

Впрочем, есть одно предостережение: транс-жиры и линолевая кислота могут нанести вред вашему здоровью в долгосрочной перспективе. Поэтому избегайте частично гидрогенизированных и гидрогенизированных масел и не увлекайтесь обработанными продуктами вроде замороженной пиццы или лазаньи, которую требуется только разогреть.

Миф 5. Жиры мешают достичь цели в фитнесе

На самом деле, многие профессиональные спортсмены следуют кетогенной диете. Эта система питания предполагает, что вы должны получать 70-75% калорий из жиров, и только 5-10% — из углеводов.

Дискуссии относительно безопасности такого рациона не утихают, но, тем не менее, это позволяет говорить о том, что умеренное потребление жиров не помешает вам добиться идеальной спортивной формы.

Однако полезно помнить, что типичные "жирные продукты" на кетогенной диете — отнюдь не гамбургеры и картофель фри. Речь идет, прежде всего, об авокадо, жирной рыбе, яйцах, масле, мясе свинины и баранины.

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