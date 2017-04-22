Лучший возраст для беременности: советы врачей

Чтобы родить здорового ребенка и самой не подорвать здоровье при родах, врачи рекомендуют женщине тщательно подходить к вопросу планирования семьи.

И немаловажную роль в этом играет возраст будущей матери, передает SunDayNews.

До недавнего времени в медицине термин "старородящая" относился к женщинам, которые впервые рожали после 25 лет. Считалось, что идеальный возраст будущей матери 20-27 лет. Но последнее открытие ученых опровергло все эти теории.

О том, в каком возрасте лучше всего рожать, ведется немало споров. С одной стороны, молодые мамы имеют более крепкое здоровье, а их яйцеклетки еще не успели подвергнуться такому количеству вредных влияний окружающей среды, как яйцеклетки более зрелых женщин.

Но с другой стороны, с каждым годом женщины все позже вступают в брак, и все больше внимания уделяют собственной карьере, путешествиям и беззаботной юности.

Вопреки распространенному мнению, что лучший возраст для рождения первенца это промежуток от 20 до 27 лет, открытие доктора Джона Мировски из Техасского Университета обнаружило, что идеальным возрастом является 34 года. Вот несколько аргументов.

34 года - оптимальный возраст для женского организма, чтобы зачать и выносить здорового ребенка. Кроме того, в более молодом возрасте у женщин чаще случаются различные болезни и состояния, которые могут осложнить роды.

В защиту этой теории выступили и психологи, чьи исследования подтверждают, что женщины за 30 обычно находятся в более серьезных и стабильных отношениях с партнером, имеют стабильный заработок и достаточно жизненного опыта, чтобы лучше воспитать малыша.

Однако врачи предостерегают женщин, что после 35 лет возрастает риск осложнений и развития хронических заболеваний, в том числе и заболеваний репродуктивной системы, поэтому в этом возрасте женщины должны планировать беременность под строгим наблюдением врачей.