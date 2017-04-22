Немецких овчарок научили диагностировать рак груди

Собак натренировали вынюхивать рак груди. Сейчас в проекте задействованы две немецкие овчарки — Тор и Никиос.

О своем успехе руководители проекта Kdog рассказали журналистам на пресс-конференции в Париже.

Шесть месяцев собак учили отличать по запаху повязки, которые прикладывали к больному органу пациентки с раком молочной железы. Ученые исходили из того, что раковые клетки испускают иной запах, нежели здоровые, а значит эти отличия могут быть «пойманы» с помощью острого собачьего нюха.

В январе и феврале 2017 года были проведены тесты, в которых использовались повязки, полученные от других пациенток, нежели те, что применялись при обучении собак. Кроме того, на каждую из 31 «раковой» повязки приходилось по три образца ткани, которые прикладывали к молочной железе здоровые женщины.

В результате Тор и Никиос продемонстрировали стопроцентную точность диагностики — они безошибочно находили именно те куски ткани, которые принадлежали онкологическим пациенткам.

Как показали научные исследования, невероятная чувствительность собачьего носа объясняется тем, что у собак в носовых каналах гораздо больше, чем у людей, нервных окончаний и различных рецепторов, связывающихся с молекулами из вдыхаемого воздуха.

Авторы проекта уверены, что применение для диагностики рака молочной железы собак может революционизировать эту сферу в странах, где маммография пока недоступна широким слоям населения.

«В этих странах есть онкологи, есть хирурги, но жители сельской местности имеют ограниченный доступ к диагностике, поэтому помощь приходит слишком поздно. А применение собак — простой, доступный, дешевый и неинвазивный метод», — говорит руководитель проекта Kdog Изабель Фромантен (Isabelle Fromantin).

Следующим шагом ученых станет проведение клинических испытаний метода на более широком круге пациентов с помощью другой пары собак, которая сейчас проходит тренинг.

Фромантен и ее коллеги, тем не менее, уверены, что в будущем собак заменят «нюхательные машины» — электронные устройства, способные анализировать запах кожи или образцов человеческих выделений (крови, мочи, выдыхаемого воздуха), и ставить диагноз.