Это несложное упражнение заменит утренний кофе

22.04.17 18:20Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Человек не нуждается в кофеине, чтобы получить энергетический толчок, говорится в новом исследовании Physiology & Behavior.

Вместо этого достаточно шагать вверх и вниз по лестнице в правильном темпе в течение 10 минут.

У исследователей было 18 женщин, хронически лишенных сна, завершивших два отдельных эксперимента: в первом, они принимали 50 миллиграмм кофеина. Во втором, они шагали вверх и вниз по лестнице в правильном темпе в течение 10 минут.

Участники почувствовали себя значительно более энергичными после того, как поднялись по лестнице, чем после принятия кофеина, и они почувствовали новую энергию сразу после упражнения, обнаружили исследователи.

Ученые также проверили рабочую память участников и время реакции после выполнения задач. Они не нашли разницы между ними в сравнении с экспериментом по альпинизму, основанному на кофеине, и показали, что физическая активность может увеличить физическую энергию, не истощая психическую энергию.

Исследование было проведено для женщин, поэтому не совсем ясно, будут ли те же эффекты применяться к мужчинам.

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Суббота, 22.04.2017

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