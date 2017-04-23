Этот овощ особенно полезен для здоровья кишечника

23.04.17 11:16Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Семь причин полюбить топинамбур.

Полезные свойства топинамбура делают это растение незаменимым продуктом для поддержания здоровья и жизнедеятельности организма.

В его состав входят минеральные соли калия, цинка, кремния и железа, клетчатка, пектины, а также множество витаминов и аминокислот. Назовем семь основных причин, почему важно добавить в свой рацион топинамбур.

1. Снижает уровень сахара в крови

Особенно богат этот овощ природным аналогом инсулина – инулином. Он просто жизненно необходим для тех, кто болеет сахарным диабетом. Если регулярно употреблять топинамбур в пищу, то уровень сахара в крови снижается на долгий промежуток времени.

2. Улучшает пищеварение

Еще топинамбур способствует активной деятельности желудочно-кишечного тракта и стимулирует желчегонную деятельность. Он улучшает микрофлору кишечника и крайне полезен для людей, страдающих дисбактериозом.

3. Выводит токсины

Топинамбур просто необходимо включать в свой рацион жителям больших городов с неблагоприятной экологической обстановкой, потому что он нейтрализует негативные последствия воздействий окружающей среды. Этот продукт способен выводить из организма соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды и избыток холестерина.

4. Рекомендован при анемии

Важную роль в синтезе белка крови гемоглобина играют витамины группы В, медь, сера и хром, которые содержатся в топинамбуре.

5. Избавляет от аллергии

Топинамбур является природным средством для лечения аллергических реакций, поскольку укрепляет организм и дает силы противостоять вирусам, а также инфекциям разного рода.

6. Эффективен при болях в суставах

Поможет избавиться от болей в спине ванна с топинамбуром. Для этого необходимо 200 г зелени залить 4 л холодной воды и после закипания варить 30 минут. Затем, процедив, добавить этот отвар в ванну, температура воды которой должна составлять 38 градусов. Такую ванну нужно применять около 7 минут.

7. Улучшает состояние кожи

Наши предки использовали топинамбур в качестве косметического средства против морщин. Для его приготовления нужно натереть клубни топинамбура на терке и наложить полученную кашицу на лицо при помощи салфетки.

Смесь нужно подержать 15-20 минут. Ощутимый эффект наступает уже через 10 процедур. После них морщины разглаживаются, а кожа становится мягкой и упругой.

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