Чай спасает от старческого слабоумия

Особенно полезно ежедневно выпивать хотя бы чашку черного или зеленого чая женщинам, а также тем, у кого высок генетический риск болезни Альцгеймера.

Результаты исследования, проведенного сингапурскими учеными, были опубликованы в журнале Journal of Nutrition, Health & Aging.

Авторы провели анализ данных почти тысячи жителей Китая в возрасте старше 55 лет. Информация об образе жизни, питании, в частности потреблении чая, состоянии здоровья этих людей собиралась на протяжении семи лет. Кроме того, каждые два года они проходили стандартное тестирование на когнитивные (познавательные) способности.

Расчеты показали, что у любителей чая риск угасания умственных способностей в старости снижен на 50% по сравнению с теми, кто вообще не пьет чай. При этом особенно выражен этот эффект у женщин. А у носителей гена APOE e4, определяющего генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, чай снижает вероятность когнитивных нарушений в старости на 86%.

Ученые также выяснили, что для головного мозга полезны все существующие виды чая — черный, зеленый, улун и так далее.

Как пояснил ведущий автор исследования, Фэн Лэй (Feng Lei) из Школы медицины Сингапурского национального университета, содержащиеся в чайных листьях биоактивные вещества — катехины, теафлавины, теарубигины и L-теанин — имеют противовоспалительные, антиоксидантные и другие свойства, которые могут защищать мозг от повреждения сосудов и разрушения нейронов.

Однако, отметил Лэй, пока биологический механизм, лежащий в основе благотворного эффекта, оказываемого чаем на мозг, до конца не понятен и для его прояснения требуются дальнейшие исследования.