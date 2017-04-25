Ученые научились блокировать рост опухолей

Недавно опубликованные исследования, характеризующие специфические механизмы блокирования ангиогенеза или образования новых кровеносных сосудов, имеют потенциал для блокирования роста рака и нацеливания на другие болезни, сообщают исследователи.

Более ранние исследования, проведенные лабораторией Гарвардской медицинской школы, показали, что отсечение кровеносных сосудов, которые питают раковую опухоль, может остановить ее рост.

«В качестве строго регулируемого процесса ангиогенез имеет решающее значение для заживления ран и развития, но многие болезни приводят к нерегулируемому ангиогенезу, включая рак. Мы, возможно, сможем контролировать ангиогенез, чтобы стимулировать заживление ран, когда это необходимо, но также блокировать рост опухоли у пациентов.

Болезни, которые зависят от ангиогенеза, могут быть частично обработаны изменениями в диетическом воздействии липидов или контролем уровня этих метаболитов посредством ферментов, которые блокируют их образование», - объясняет Эми Рэнд, докторант в лаборатории Брюса Хаммака.