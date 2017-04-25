Устройство для телепатии будет доступно уже через 8-10 лет

Илон Маск сделал громогласное заявление о том, что его компания «Neuralink» работает над созданием технологии по обмену мыслями на расстоянии.

Маск рассказал о том, что по причине быстрого развития компьютерной технологии и искусственного интеллекта скоро человечеству будут необходимы специальные импланты, которые позволят обмениваться мыслями на расстоянии.

Для начала будет разработано устройство для людей с повреждениями головного мозга – в результате удаления раковой опухоли или после инсульта. Первые образцы, по словам ученого, будут представлены в течение ближайших 4 лет.

Обычные, здоровые люди смогут воспользоваться инновацией уже через 8-10 лет. Также, что немаловажно - это получить одобрение для проверки новейшей технологии на людях, отметил Илон Маск.

Компания «Neuralink» совсем молодая, она была создана в конце марта 2017 года. Здесь эксперты работают над технологией «нейронного кружева», которая подразумевает специальную имплантацию в мозг. Что позволит в дальнейшем загружать и скачивать свои мысли с компьютера.