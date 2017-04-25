Что делать со злыми людьми в твоей жизни? Универсальный совет

25.04.17 18:15Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Что делать со злыми людьми в твоей жизни? Универсальный совет.

Нет таких людей, что искренне хотели бы причинить боль ближнему своему и излить на него ненависть. Просто за каждым злым словом или действием стоит запуганный ребёнок, что хочет вернуть отобранную конфету или доказать свою внутреннюю значимость.

Есть только дети, которых недолюбили, не дали должного внимания. Они убеждены, что за любовь и свою значимость нужно бороться, а где есть борьба – всегда есть страх не получить, не добиться.

Страх так и не добиться признания, страх потери, страх перед завтрашним днём, страх неуважения – всё это рождает агрессию, стресс, зацикленность на прошлом и будущем. А это далеко до любви.

Встрепенись на секунду. Представь, самые злые люди в твоей жизни никому не желают зла! Они просто до смерти напуганы. Попробуй увидеть за злостью запуганного ребёнка, которому просто не хватает любви, уверенности в завтрашнем дне и в жизни в целом.

И если не уснёшь наяву, ты разгадаешь эту игру. И когда ты увидишь все эти страхи, комплексы и обиды, что стоят за яростными спорами, что ты будешь чувствовать к этому человеку…

Будь любовью. Чтобы не происходило вокруг – просто неси свет. Свет растворяет Страх. Нет ничего, кроме любви и страха. Никто не желает тебе зла, не хочет обидеть. Всё это – лишь маски, которыми прикрывается страх.

И все твои действия – это просто выбор между Страхом и Любовью, который ты делаешь прямо Сейчас.

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