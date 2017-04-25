Продукты, которые продлевают жизнь

25.04.17 20:14Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Люди уже давно пытаются найти эликсир молодости, но эти попытки не увенчались успехом. А вот ученным из Великобритании удалось выяснить, какие продукты продлевают жизнь! При помощи долгих исследований им удалось найти полезную еду, которая положительно влияет на наш организм. Они составили список продуктов.

Давайте посмотрим, что нужно и полезно употреблять в пищу. Эта пища содержит все питательные вещества, которые продлевают нашу жизнь и положительно сказывается на иммунитете человека.

— По мнению ученых, чтобы человек чувствовал себя прекрасно, ему необходимо стимулировать работу сердца!

Поэтому каждый должен включить в свой рацион продукты содержащие омегу-3.

А если быть точнее, то употребляйте морскую рыбу! В этой еде содержатся все необходимые витамины, которые обеспечат нормальную работу сердца.

— А вот для головного мозга будут полезны семена или орехи! Причем, они необходимы в целом для организма! Они помогают поддерживать его в бодрости и нормализуют работу кишечника.

— Также специалисты отметили, что подсолнечное масло стоит заменить на оливковое! Такими действиями мы поможем улучшить работу сосудов.

— Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта ученые порекомендовали употреблять все виды цельнозерновых культур. Особую роль они отвели бурому рису, гречке и овсянке.

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Вторник, 25.04.2017

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