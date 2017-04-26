Из-за вспышки на солнце ожидаются сильные магнитные бури. График

Ученые НАСА зафиксировали на Солнце огромную коронарную дыру, которая с большой вероятность может привести к геомагнитной буре на Земле. Так что метеочувствительным людям придется несладко.

На прошлой неделе ученые НАСА предупредили, что огромная коронарная дыра на Солнце поворачивается к Земле, что может привести к сильнейшей геомагнитной буре. А это скажется на метеозависимых людях.

Считается, что магнитные бури вызывают гипертонию, головную боль, скачки давления, подавленность, невнимательность и даже ломкость костей. Причем такими симптомами страдает более половины населения.

Ученые объясняют это тем, что у каждого органа есть свое магнитное поле. И стоит измениться магнитному полю Земли, как мозг реагирует, давая команду вырабатывать лишние красные кровяные тельца. Из-за этого сгущается кровь, сосуды сужаются и органы недополучают кислород.

Больше всего от магнитных бурь страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни, пожилые и дети. Женщины подвержены влиянию магнитных бурь больше, чем мужчины. А среди мужчин больше всего метеочувствительных среди гипертоников и болеющих эндокринными заболеваниями.

Как облегчить страдания?

Больше всего страдает сердечно-сосудистая система, поэтому помочь ей можно контрастным душем, растиранием или сауной - они отлично стимулируют кровеносные сосуды и помогут подготовить их к нагрузке.

Так же можно плавать в бассейне или принимать успокаивающие ванны с эфирными маслами хвои, розмарина, апельсина – и даже с морской солью.

Снизьте интенсивность физических нагрузок. Во время магнитной бури в организме ухудшается приток кислорода к органам и организм переживает стресс. Поэтому не делайте резких движений, двигайтесь спокойно и плавно.

Так же не лишним будет принять растительные препараты, снимающие эмоциональное напряжение – успокаивающие сборы, пустырник, валериану. И всегда иметь при себе средства помощи, которые при случае помогут справиться с повышением давления, нервным напряжением и болью в голове и суставах.

Ограничьте или вовсе исключите из рациона продукты, которые могут задерживать воду в организме - копчености, соленья, острые приправы и соусы.

Зато если пить больше чистой воды или зеленого чая - то вязкость крови уменьшиться и самочувствие станет лучше.

Желательно больше находиться на свежем воздухе и меньше - в сидячем положении. Тогда не будет болеть голова.