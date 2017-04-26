Добавьте соль в свой шампунь и решите одну из самых частых проблем с волосами

Мы все ежедневно добавляем соль в наши блюда, но лишь немногие знают, что она может оказать большую помощь в лечении различных проблем со здоровьем.

Например, если вы добавите 2-3 столовые ложки соли в шампунь, вы сделаете превосходный шампунь для жирных волос, а эффект почти мгновенный.

Вот некоторые другие способы использования соли:

Пилинг для ног.

Вы должны добавить 2 столовые ложки соли в чашку оливкового масла и втирать в ноги этот скраб, чтобы кожа стала гладкой и мягкой, как шелк.

Соль для тела.

Это также удивительное средство, как скраб для тела. Нужно добавить 2 ст.л. морской соли к половине чашки кокосового масла и использовать смесь в качестве скраба для тела.

Соль как природное средство.

Головные боли. Если вы часто страдаете от головной боли, вам следует добавить чайную ложку соли в стакан воды и выпить раствор. Он поможет избавиться от головной боли менее чем за 15 минут.

Травмы. Хотя соль вызывает кратковременную боль при применении к ранам, она фактически ускоряет процесс заживления. Вы должны добавить 2 чайные ложки соли в стакан воды, а затем применить средство на рану.

Однако, обратите внимание, что вы должны быть осторожны с потреблением соли в случае, если вы страдаете от высокого артериального давления.