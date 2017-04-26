Селфи вредно для здоровья

26.04.17 21:09Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Еще десять лет назад слово «селфи» не вызывало у современного человека никаких ассоциаций. Однако в 2007 году все изменилось: с появлением фронтальной камеры у смартфонов внезапно вспыхнула мода на так называемые «автопортреты» (selfie, что в переводе буквально означает «сам себя»). Но так ли безопасны селфи?

Недавно ученые пришли к выводу, что селфи может повлиять на преждевременное старение вашей кожи. Дело в том, что свет, который излучает монитор телефона, плохо отражается на состоянии эпидермиса.

Из-за ускоренного процесса выработки пигмента в ходе чрезмерного пользования телефоном на коже могут появиться темные пятна. Они очень вредны для нашей кожи. Исследователи полагают, что свет, излучаемый мониторами наших смартфонов, может спровоцировать появление мимических морщин даже в юном возрасте.

Кроме того, американские ученые приравнивают чрезмерное увлечение селфи к психическим расстройствам. Они называют признаки этого заболевания (тяга постоянно себя фотографировать, выкладывать снимки в социальные сети) и заявляют, что на сегодняшний день действенного лечения от данного расстройства пока не придумано.

Более того, врачи считают девиантным поведение человека, который находится в зависимости от «лайков» и комментариев, оставленных под собственным селфи. Они подчеркивают, что подобная тяга держать все под контролем в будущем может привести нарушению нормального психического состояния.

Помимо психологических проблем, селфи может привести к настоящей катастрофе: известны случаи, когда человек пытался сделать селфи в экстремальных условиях и трагически погиб. Например, история мужчины, который хотел сфотографироваться на крыше поезда и погиб от удара током. В СМИ упоминался инцидент с молодой девушкой, которая позировала с пистолетом и случайно застрелила себя.

Прогресс, как и мода, не стоит на месте. Однако всегда нужно быть аккуратными и не переходить границ в погоне за желаемым результатом, будь то стройная фигура или красивое фото.

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Среда, 26.04.2017

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