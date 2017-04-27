Чем лучше всего заменить утренний кофе

Ученые заявили, что лучший способ "разбудить" организм - это десятиминутная пробежка по лестнице.

По словам врачей, от бега пользы будет гораздо больше, чем от чашки кофе. Ученые убеждают, что такая сомнительная, на первый взгляд, замена, имеет ряд преимуществ. В частности, легкая зарядка даст вам силі и энергию на весь день и хорошо укрепит мышцы.

Утренняя ходьба способна мотивировать перед началом рабочего дня. Также физические нагрузки хорошо повышают настроение.

Однако не стоит злоупотреблять утренними тренировками. По итогам исследований оказалось, что от утренних регулярных тяжелых физических нагрузок люди заболевают инфарктом чаще. Это связано с высокой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.