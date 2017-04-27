13.04.17 13:022360
Как николаевцам получить "Доступные лекарства"
|27.04.17 08:46
|68
|0
С 2017 года, жители Николаева смогут получить определенные лекарственные препараты в аптеках города бесплатно или с небольшой доплатой. Стоимость лекарств частичто или полностью оплачивает госсударство.
С 2017 года, жители Николаева смогут получить определенные лекарственные препараты в аптеках города бесплатно или с небольшой доплатой. Стоимость лекарств частичто или полностью оплачивает госсударство.
Программа действует на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписан рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующий в программе и получить выбранные лекарства.
Перечень лекарств, предоставляемых пациентам:
- для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
амиодарон; амлодипин; атенолол; верапамил; гидрохлортиазид; спиронолактон; фуросемид; дигоксин; эналаприл; Изосорбида динитрат; карведилол; клопидогрел; метопролол; нитроглицерин; симвастатин; бисопролол; метформин;
- от диабета II типа: метформин; гликлазид;
- для лечения астмы: беклометазон; будесонид; Сальбутамол.