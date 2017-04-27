Выпитое залпом пиво грозит инфарктом: ученые

27.04.17 14:43Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Выпитый залпом алкоголь грозит аритмией, способствует развитию сердечной недостаточности и впоследствии может привести к инфаркту.

Как считают ученые, выпитые залпом два литра пива не могут обойтись для организма человека без последствий.

К такому выводу специалисты пришли после наблюдений за участниками мюнхенского фестиваля «Октоберфест». К слову, отличительная черта фестиваля — обилие пивных палаток, где мюнхенские пивовары продают пиво с содержанием алкоголя 5,8–6,3%. Фестиваль ежегодно посещают около 6 млн человек, количество проданного пива также исчисляется миллионами литров.

Отметим, что ученые обратили внимание на зависимость между жалобами участников фестиваля на нерегулярное сердцебиение и количеством выпитого залпом пива.

Примечательно, что люди, которые жаловались на здоровье, никогда ранее не испытывали проблем с сердцем. Добавим, что средний возраст участников составил 34 года.

Наряду с этим специалисты отметили, что аритмия наблюдалась только у 2,7% среди тех, кто пил умеренно.

Кроме того, ученые выяснили, что каждый грамм алкоголя на килограмм веса на 75% увеличивает риск возникновения аритмии. При этом эксперты поясняют, что аритмия опасна тем, что может привести к возникновению фибрилляции предсердий, которая повышает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.

Добавим, что команда ученых намерена и дальше изучать вопрос о влиянии алкоголя на работу сердца. В частности, исследователи собираются вести наблюдения за участниками эксперимента.

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Четверг, 27.04.2017

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