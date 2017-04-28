Никогда не держите орхидею дома! В офисе — можно, дома — нет

Кажется, все или почти все женщины обожают орхидеи. Красивые цветы, что тут скажешь. Но вот выращивать их дома — плохая идея. Очень плохая. И на это есть как минимум одна очень веская причина.

Специалисты по фен-шуй считают, что орхидея — одно из самых неподходящих растений для выращивания дома. И в этом есть смысл: Орхидея — растение-эпифит.

Это значит, что она может всю жизнь провести на других растениях как паразит — даже без почвы. Все нужные ей для жизни вещества она получает из влажного воздуха: в этом ей помогают корни.

Неудивительно, что во многих культурах этот цветок-паразит считается причиной, почему вам постоянно не хватает жизненной энергии. Орхидея просто высасывает её из окружающего пространства!

Поэтому, специалисты по Фен-Шуй говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещения, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете. А вот в квартире его лучше не держать. Что касается спальни, то для нее он вообще противопоказан.

Если у вас стояла орхидея в спальне, вы наверняка помните, как по непонятным причинам чувствовали себя разбитой уже с утра.

Орхидея — исключительно женский цветок! Мужскую ауру он просто-напросто разрушает. Проявляется это, в частности, в том, что он подавляет либидо.

Поэтому, если выбросить вашу домашнюю розу не вариант, поставьте её хотя бы там, где ваш муж проводит минимум времени