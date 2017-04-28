Психиатрическая помощь нужна почти 2 млн жителям Украины – Минздрав

Самые распространенные – расстройства поведения и психики, связанные с употреблением психоактивных веществ

Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 миллиона жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи.

Это почти 4% от всего населения страны, сообщает Министерство здравоохранения. В 2015 году самыми распространенными были расстройства поведения и психики, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Они составляли 58,41% всех зарегистрированных случаев.

Также зафиксировано почти 9% нарушений здоровья, связанных со стрессом, а также невротические и соматоформные расстройства. Расстройства настроения составили 1,8% случаев.

"Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% – трудоспособного возраста", – говорится в сообщении Минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году – достигнет 15%. Самый высокий этот показатель – в странах Восточной Европы, среди которых и Украина.

По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе является особенно высоким, а уровень потребления алкоголя крайне высок и продолжает возрастать.