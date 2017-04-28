Плохо? Поможет дерево

Многие целители и маги утверждают, что справиться с многими болезнями и проблемами можно… Обратившись за помощью к дереву. Только не к первому попавшемуся, естественно.

К выбору лиственного «целителя» нужно подойти обдуманно, заручившись полезными знаниями, о которых мы ниже расскажем.

Так, прежде чем бежать обниматься с тем или другим деревом в саду, хорошенько подумайте, чего вы хотите достичь. Ведь деревья есть с положительной и отрицательной энергетикой.

Первые — дуб, сосна, береза, каштан, липа, клен, ясень, ива — способны прекрасно отдавать человеку своею здоровую целебную энергетику.

Вторые – тополь, осина, платан, ель, ольха, черемуха – вследствие своего отрицательного заряда забирают у нас «плохую» энергию, снимая таким образом боль и неприятные ощущения.

Также не забывайте, что каждое дерево имеет свое время наибольшей энергетической активности, когда «общение» с ними даст вам наилучший целебный результат.

Липа

Больше всего мягкая энергия липы проявляется с 14.00 до 20.00. Рядом с ней ощущается тепло и душевная умиротворенность: не случайно ведь это дерево на востоке назвали «деревом забвения». Человек забывает о своих проблемах, нормализуется его психическое состояние, уходят страхи и тревоги.

Дуб

Наибольшая активность — с 21.00 до 03.00 часов. Энергия дуба могучая и сильная, поэтому в любом состоянии к дереву не подойдешь (лучше не общаться с деревом в нервном, возбужденном состоянии).

Тополь

Активность с 15.00 до 18.00 часов. Энергетика этой породы четкая, ровная и умеренная. Если вы не можете решиться на какой-либо поступок, энергия тополя поможет принять правильный выбор, придаст уверенность в будущих действиях. Она как нельзя лучше способствует мобилизации силы воли и внутренней энергии. Не стоит забывать, что это дерево — энерговампир, поэтому не рекомендуется находиться в тополевых насаждениях более, чем 30 мин.

Сосна

Активность сосны, как и всех хвойных пород, отличается постоянством. Однако помните, что энергия этого дерева чрезвычайно мощная, поэтому не нужно находиться около нее долгое время без видимых на то причин. Сосна прекрасно излечивает от депрессии, снижает лишнюю психоэмоциональную нагрузку.

Береза

Наиболее активно энергия березы проявляется с 05.00 до 09.00 часов. Ее энергия – тонкая и нежная, успокаивающая. Если вам тяжело и обидно на душе, прижмитесь к этому дереву, не сдерживайте слез. Береза успокоит и полегчает на душе.