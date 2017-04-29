Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

Алкоголь повышает болевой порог и уменьшает интенсивность боли.

Медицинские исследования показали, что содержание алкоголя в крови, который примерно соответствует выпитому литру пива, утоляет боль лучше некоторых обезболивающих и на четверть снижает дискомфортные ощущения, передает ТСН.

Как говорят исследователи, после употребления такой дозы алкоголя "несколько повышается болевой порог" и уменьшается интенсивность боли.

Как пишет Daily Mail, аналитическая статья содержит 18 исследований, в которых приняли участие 404 участники с хронической болью. Было проведено 13 сравнительных тестов по измерению болевого порога, в которых применялись как алкоголь, так и безалкогольные обезболивающие.

"Исследования показывают, что алкоголь является эффективным анальгетиком, который обеспечивает клинически доказанное уменьшение интенсивности боли. Это в частности объясняет злоупотребление алкоголем у людей, которые испытывают постоянную боль, несмотря на его возможные последствия для здоровья", – говорится в исследовании. Теперь исследователи задались целью выяснить, уменьшает ли алкоголь чувство тревожности из-за наступления боли, которое вызывает дискомфортные ощущения, и связан ли обезболивающий эффект с блокированием чувства боли через воздействие на рецепторы мозга.

"Алкоголь можно сравнить с опиатами, такими как кодеин, и он обезболивает лучше, чем парацетамол. Если мы сможем сделать лекарство без вредных побочных эффектов, тогда у нас будет лучшее лечение, чем мы имеем на сегодня", – говорит один из участников исследований доктор Тревор Томпсон.

В то же время коллега Томпсона Розанна О'Коннор предостерегает от чрезмерного увлечения алкогольным обезболиванием, ведь в долгосрочной перспективе алкоголь может навредить здоровью гораздо больше.