Пикник: как отдохнуть без вреда для здоровья

После тяжелой зимы и длинного поста совершенно естественным кажется желание людей выбраться на природу и наесться до отвала шашлыков.

Но не стоит забывать, что долгожданный пикник может не только доставить удовольствие, но и причинить серьезные неприятности вашему организму.

Какие опасности подстерегают всех желающих пожарить шашлыки на природе и как их избежать, а также, о чем необходимо помнить при выезде на природу, рассказали врачи.

Первым дело при сборах необходимо обратить внимание на детали. Проверить, взяли ли вы такие важные вещи как ножи – лучше прихватить несколько, спички и соль. До пикника лучше всего проверить все вещи, сверяясь со списком.

Посуду на пикниках обычно используют одноразовую, она легкая и не нужно тащить ее обратно домой. Однако следует помнить, что выбрасывать ее следует не прямо на месте, а в специальных местах, поэтому лучше всего захватить с собой и пакет для мусора, либо рассчитать так, чтобы мусор складывался в освободившиеся пакеты.

Также необходимо прихватить с собой подстилки – как для себя, так и под еду, ими могут служить клеенки, покрывала, имеющиеся в продаже или смастеренные вручную сумки-одеяла или даже коврик. Поскольку в мае еще прохладно, лучше выбирать подстилку из расчета «чем теплее, тем лучше».

Еду лучше всего переправлять в сумках-холодильниках, если же таковой не нашлось, сохранить продукт теплым или холодным, можно воспользовавшись обычной фольгой или специальными контейнерами из плотной фольги.

Надо помнить, что бутерброды с маслом, колбасой и сыром могут легко испортиться при жаре, поэтому лучше везти их не в пакетах, а в пергаментной бумаге, завернув все в ту же фольгу. В супермаркетах есть жирооталкивающая бумага, которую также можно использовать.

Продукты можно поделить уже при сборах, приготовив одинаковые порционные коробочки для каждого участника пикника – это удобно, если семья едет на отдых с детьми, которым часто хочется того же, что и у братика-сестрички.

При отдыхе возле деревьев вместо «подвесного» стола можно использовать раскрытый зонтик. Его лучше всего подвесить на ветке, расположив продукты на его внутренней поверхности.

Если на повестке дня значатся шашлыки, помимо обязательных мангала, шампуров, дров и мяса, следует не забыть о топорике или пиле и горючей жидкости, а также о таких вещах, как вилки, железные щипцы и лопатки.

На пикнике не обойтись без полотенец и салфеток, а если отдых пройдет вдали от воды, придется захватить побольше воды – она нужна не только для питья, с ее помощью придется мыть руки и посуду.

Отдыхающим важно иметь при себе мини-аптечку, а также спрей от насекомых и мази от загара. Для веселого времяпрепровождения не помешает захватить с собой мячи, бадминтон и другие вещи, которые могут развлечь на природе, как детей, так и взрослых.

Поскольку за городом, где нет асфальта и бетона, обычно температура несколько ниже, не помешает захватить с собой теплые вещи.

Если грамотно спланировать свой отдых, то есть с учетом особенностей своего организма, вы насладитесь и релаксом, и вкусной едой. Ошибки в приготовлении и употреблении шашлыка простит только абсолютно здоровый организм. Если же ваш организм уже скомпрометирован, у вас есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта или склонность к таким заболеваниям, отдых на свежем воздухе с употреблением шашлыка может привести к нежелательным последствиям, говорит врач-диетолог Анжела Корень.

Ошибки, связанные с приготовлением и употреблением шашлыка, которые часто допускаются на пикнике.

Некачественное мясо. Подготовка начинается с подбора мяса для шашлыка. Не рекомендуем покупать уже замоченное мясо, если вы не уверены в качестве производителя. Лучше самостоятельно выбрать качественное мясо и замариновать его.

Неправильное маринование. Для того чтобы мясо хорошо прожарилось, лучше мариновать его загодя. Часто при быстром способе маринования используется майонез в качестве маринада. Этого не стоит делать, поскольку майонез при термической обработке выделяет канцерогенные вещества. При мариновании мяса допускается использование уксуса. Но пользы будет больше, если в качестве маринада вы используете натуральные соки (измельченные фрукты), специи, лук. Важно также, чтобы мясо было порезано не слишком большими и не слишком маленькими кусками.

Время жарки шашлыка. В слишком зажаренном мясе могут образоваться канцерогены, непрожаренное мясо тоже не полезно для нашего организма.

Нездоровое сочетание продуктов. Жирное мясо в сочетании с алкоголем чревато обострением или возникновением панкреатита, если у вас есть предрасположенность или ваш организм не достаточно "тренирован". Кроме того, чрезмерное употребление жиров (сдоба, мясные продукты) может спровоцировать заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок, которая смешивается с кислотной средой и попадает в пищевод, вызывая сильную изжогу.

Также людям с рефлюксной болезнью (изжогой) не стоит есть помидоры, пить томатный сок и вообще пакетированные соки. Не стоит также излишне перчить мясо, если вы страдаете гастритом. Для того чтобы пикник оставил только приятные воспоминания, важно вместе с жирными продуктами употреблять большое количество овощей и фруктов. Клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, необходима для того, чтобы желудку было легче переварить мясо. Не забывайте, что овощей и фруктов в нашем дневном рационе должно быть не менее 400-500 граммов. Необходимо также пить воду в достаточном количестве, в промежутках между приемами пищи.

Нерациональное распределение физической нагрузки. Если, поев шашлык, принять горизонтальное положение, можно спровоцировать изжогу. Также не стоит сразу после плотной еды наклоняться и поднимать тяжести, но все же желательно двигаться в перерывах между застольями.

Несоблюдение гигиенических норм. Не забудьте взять воду и мыло для того, чтобы мыть руки. Захватите также антибактериальные салфетки. Пользуйтесь отдельными разделочными досками для резки замоченного мяса и овощей на салат.

Старайтесь выбрать то мясо, которое лучше всего воспринимает ваш организм. Не перчите и не пересаливайте маринад. Тогда пикник будет праздником, а не источником неприятных приключений, которые могут закончиться больницей.