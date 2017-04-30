Лечебные свойства орехов: польза и вред кешью

Кешью легко отличить от других орехов по необычной форме (в виде запятой). Эти вкусные плоды вечнозеленых деревьев впервые появились в странах Южной Америки и Бразилии. Но после из-за своих отменных вкусовых качеств они быстро распространились по континентам. Сегодня кешью выращивают по всему миру в теплых странах.

Состоит плод из двух частей: «яблочка» (из-за схожести с фруктом) и орешка в твердой скорлупе. «Яблочки» очень вкусные и сочные, они имеют красный или ярко-оранжевый цвет. Попробовать их не получится, поскольку они не подлежат транспортировке. Срок их годности не более суток. В странах, где кешью выращивают, собирают свыше двадцати тонн таких «яблок». Их используют при приготовлении компотов, соков, желе, джемов и даже «крепленых напитков».

А вот сами плоды хорошо переносят транспортировку, поэтому их развозят по всему земному шару. Не так давно кешью появились и в нашей стране. Орешки «закованы» в твердую оболочку. Между ней и плодом есть еще одна, которая содержит в себе масло с множеством ядовитых веществ, способных даже вызывать ожоги. По этой причине разделкой орехов занимаются специалисты вручную. Однако переживать по поводу отравления не нужно, это масло полностью удаляется в момент специальной обжарки.

После этого орехи поставляют на прилавки магазинов, где они продаются в очищенном виде. Из ядовитых веществ делают состав для пропитки древесины. Он защищает ее от гниения.

Полезные и лечебные свойства кешью

Плоды кажутся жирными только на первый взгляд. В миндале или грецких орехах намного больше жира. Зато в кешью больше белков, углеводов, крахмала, клетчатки, жиров, натурального сахара.

Также много витаминов группы Б, а также Е и РР. Плоды содержат в себе внушительную группу минералов: железо, цинк, натрий, магний, селен, медь, марганец кальций и калий. Кешью богаты насыщенными жирными кислотами Омега-3. Съедая хотя бы раз в день несколько орешков, вы дадите организму все жизненно необходимые витамины.

Сто граммов продукта содержат: 25 граммов белков; 52 грамма жиров; 12 граммов углеводов.

Калорийность продукта — 630 килокалорий.

Ученые из Японии, проведя ряд исследований, обнаружили, что вещества, которые содержатся в ядрах плодов, удаляют бактерии, разрушающие зубную эмаль. Об этом знают и на Африканском континенте, смазывая полость рта измельченными орехами. Стоматологи нашей страны также советуют многим пациентам включить кешью в рацион. Благодаря витамину Е кешью принято считать афродизиаком, который приводит в норму репродуктивную функцию у женщин и мужчин.

Пользу орехов нельзя переоценить при профилактике кожных заболеваний. Их рекомендуют людям с экземой, псориазом и прочими кожными заболеваниями, возникшими вследствие нарушения обмена веществ. Отвар из скорлупы помогает избавиться от дерматитов, трещин на кожном покрове и бородавок. Кешью могут помочь и при ослабленном иммунитете, и при повышенном уровне вредного холестерина в крови.

Кешью в медицине

Орехи оказывают антибактериальное, антисептическое, тонизирующее и противомикробное действие. Отвар на их основе помогает при астме, бронхите, гриппе и прочих воспалительных заболеваниях.

Употребление плодов положительно сказывается на работе сосудов и сердца, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и даже помогает при дизентерии. Поскольку в составе кешью такое количество витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, их рекомендуют кушать при беременности.

Однако так как орехи медленно перевариваются, женщины должны употреблять не более тридцати граммов продукта в течение суток, при этом, тщательно пережевывая.

К другим преимуществам этого продукта можно отнести пониженную аллергенность. А тем, кто страдает анемией или недостатком веса просто необходимо включить его в свой рацион. Поразительно, но диетологи советуют кешью и тем, кто страдает избыточным весом. Вещества, которые содержатся в них, способствуют быстрому перевариванию пищи.

Вред кешью

Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость некоторых компонентов.

Применение кешью в косметологии и кулинарии

Косметологи нашли довольно широкое применение кешью. Масло плодов используется при изготовлении кремов, масок для волос, лица, тела, а также прочих косметических средств.

При покраснении кожи из-за длительного нахождения на солнце, смажьте ее такой смесью: возьмите столовую ложку масла кешью; Добавьте в нее пару капель герани или розы; Натрите кожу полученной смесью.

Кешью добавляют во многие блюда, а также употребляют в «свободном виде».

Орешки хорошо сочетаются со вторыми и первыми блюдами, их можно добавлять в салаты и кондитерские изделия. Кешью, которые готовы к употреблению чаще продаются в соленом виде.

Порой плоды обжаривают и продают в меде или шоколадной глазури. Чрезмерно длительное хранение кешью может привести к тому, что они начнут произрастать.

Знайте, что чем холоднее место, в котором вы их храните, тем дольше они будут оставаться пригодными в пищу.

Как правильно выбирать кешью?

Покупая орехи, спросите, из какой страны они привезены. Если есть возможность, вскройте упаковку и посмотрите качество продукта. Плоды должны быть равномерного цвета и неповрежденными.

Попробуйте их, чтобы оценить вкусовые особенности. Помните, продукт, который прошел обработку, имеет золотисто-коричневатый цвет.