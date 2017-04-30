Пикник: скрытая угроза из-за клещей

Пять опасностей, подстерегающих на майские праздники любителей отдыха на природе. "Май-пикник-шашлык" давно и прочно заместили в сознании людей лозунг "мир-труд-май".

Однако у медиков череда весенних праздников как раз ассоциируется с ударным трудом: по статистике, в середине мая намного чаще, чем обычно, обращаются к гастроэнтерологам, урологам, дерматологам. Врачи помогли составить "шпаргалку", о чем должен позаботиться каждый, оказавшись наедине с природой. Причем не только лес, но и городской парк скрывают свои сюрпризы.

Клещи: даже дома их ищи

У маленьких любителей поживиться чьей-нибудь кровушкой - тоже сезон пикников. Вот только человек здесь - основное блюдо. Клещу достаточно наестся всего лишь раз на каждой стадии развития (от личинки до взрослой особи), но это не делает встречу с клещами явлением исключительным.

Ежегодно в Украине диагностируют несколько случаев клещевого вирусного энцефалита (чаще всего в Волынской области), рассказывает инфекционист Богдан Шешера. Болезнью Лайма, которую также передают эти насекомые, заболевают около тысячи людей ежегодно. Если ближайшие майские праздники уже чреваты опасной встречей, через неделю, когда вновь выпадают выходные на 8 и 9 мая, обычно наступает пик активности клещей.

Так что на наличие этих мелких черных жучков необходимо срочно проверить себя и близких после пикника (ИНФОГРАФИКА об этом здесь). Некоторые не понимают, зачем осматривать одежду и тело: мол, укус я бы почувствовал. А раз вернулся невредимым - беспокоиться не о чем. На самом деле укус не- чувствителен, так как паразит выделяет обезболивающее вещество. Важнее другое: многие клещи затаиваются в складках одежды и решают присосаться спустя время, когда человек уже дома. Конечно, лучше избежать этого - клещи являются переносчиком многих болезней.

Самый простой способ - правильно нарядиться. Извечный конфликт интересов: светлую одежду на пикник надевать не хочется - она быстрее пачкается. Но именно ее рекомендуют медики: выявить темного паразита легче. Также советуют надевать одежду обтягивающую, дабы насекомое не заползло куда не надо, оставлять без прикрытия минимум кожи. Особое внимание надо уделить шевелюре (чем длиннее она, тем опаснее), в которой разным букашкам, в том числе и клещам, затеряться легче. Волосы, собранные в тугой пучок и спрятанные под панаму, кепку, платок, сократят до минимума угрозу привезти нахлебника домой.

Считается, что клещи имеют обыкновение планировать на наши головы и одежду сверху. Однако наибольшее скопление паразитов - кустарники и навалы из сухих веток (хвороста), а также густая трава. Это отличные условия для их обитания и размножения, а потому проследите, чтобы возле вашего места отдыха подобных скопищ не было.

Но все советы "перекрывает" один: отпугивайте клещей. Аптеки и магазины косметических товаров изобилуют репеллентами и прочими кремами, спреями от насекомых. Если клещ все же вас укусил, сразу же обратитесь к дерматологу или инфекционисту.

Земля: что можно простудить снизу

Если солнце уже опасно, то земля в мае еще опасна: не прогрелась до такой степени, чтобы забыть о риске заработать цистит или радикулит. Потому позаботьтесь о теплых пледах, матах, складных стульях. Легкое покрывало от проблем не защитит. Если забыли их, лучше расположитесь на жестких пеньках и бревнах, чем на ласковой травке: зато не понадобится визит к урологу. Воспаление мочевого пузыря, если его вовремя не лечить, способно привести и к болезням почек. Восходящая инфекция вызывает даже пиелонефрит.

Впрочем, не стоит уповать и на то, что "мягкое место" без костей и простудить там особо нечего. Может воспалиться седалищный нерв, а за ним и спинномозговые нервы - стартует радикулит, даже если раньше он вас не беспокоил. Боль в пояснице усиливается, и через 2-3 дня, если не лечить, может даже вызвать ограничения в движениях. Не проще ли подумать о профилактике?

Завтрак на траве: пищевая пленка и много одноразовых тарелок

На природе мы традиционно едим. Легкий это перекус или полноценный "обедоужин" - важно помнить об особенностях транспортировки и хранения выездных кушаний. Отравиться на природе в разы легче, чем где-либо, ведь срок хранения продуктов сокращается, особенно если тепло, а вокруг насекомые, поясняет гастроэнтеролог Екатерина Гущ. При любом сомнении в качестве продуктов - выбрасывайте. Найдите прохладное место для воды и напитков: утолять жажду теплой газировкой или забродившим компотом - "удовольствие" для редкого гурмана. Обязательно побеспокойтесь о чистой воде - если не для питья, то для мытья рук (оно, кстати, обязательно и на природе). Не поленитесь положить в аптечку влажные салфетки, желательно антисептические, либо антибактериальный гель.

На пикнике не обойтись без активного отдыха или прогулок, а потому пищу на время перерыва трапезы надо накрывать пищевой пленкой, защищая ее от грязи и насекомых. Всю одноразовую посуду выбрасывайте, даже если планируете покушать еще. После перерыва возьмете новую, иначе есть риск подхватить инфекцию, размножившуюся в микроостатках еды. И - "старая песня о главном": если маринуете мясо дома, добавляйте специи, особенно красный и черный перец. Можно также сбрызнуть продукт высокоградусным напитком. Приправы и маринад помогут сохранить будущие шашлыки в порядке во время транспортировки.

Аллергия: день муравьев

Людям, склонным к аллергии, надо остерегаться и безобидных насекомых. Укусы муравьев могут вызвать серьезную аллергическую реакцию, особенно если вы случайно потревожили муравейник и насекомые атаковали вас коллективно. Позже, ближе к июню, надо быть внимательными и с кузнечиками: их укусы также способны спровоцировать острую реакцию. Известны случаи анафилактического шока после встречи с "зелененьким таким". Особенно чувствительна к любым раздражениям детская кожа.

О растениях, которые способны спровоцировать насморк и раздражение глаз, говорят и пишут постоянно. Правда, редко кто из родителей знает, что на милые одуванчики у малышей бывает аллергия, хотя у взрослых подобной реакции почти не встречается. И возможна она как раз сейчас: на желтенькие цветки, а не на пушок.

Так что в походную аптечку будет не лишним упаковать противоаллергенные медикаменты. И конечно, проверьте место потенциальных посиделок на наличие недружелюбных вам растений и гнезд насекомых.

Солнечный удар: озноб и жар

Ветер еще прохладный, а потому солнечное тепло кажется не таким горячим и, соответственно, опасным. Это ложное впечатление. Недаром ведь говорят: майский загар - самый стойкий, это значит, что солнце уже достаточно активно, поясняет педиатр Евгения Паринова. Май опасен тем, что человек еще не успел адаптироваться к жаре. Особенно остро реагируют на перепады температур дети, у которых еще не сформирована терморегуляция. Уязвимость перед солнцем также актуальна для страдающих сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лучше, если на пикнике вас скрывают кроны деревьев. Лучи все равно проникают сквозь ветки и листья, но зеленый щит создает своеобразный купол, где горячий воздух свободно циркулирует. Это также не даст сгореть коже. Полезно взять с собой и солнцезащитные очки, которые заодно защитят ваши глаза от пыли, дыма, пепла, веточек и насекомых.

Признаки солнечного удара: слабость, жар, озноб, головокружение, тошнота. Облегчить состояние помогают холодные компрессы на лоб и подколенные ямки. Человеку надо дать попить, расстегнуть одежду, обеспечив доступ к телу воздуха.