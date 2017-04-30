Дети и животные умирают от отравления обычным комнатным цветком

30.04.17 18:09Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В интернете появилась вирусная публикация об опасностях, которые таят комнатные цветы. Особенное внимание уделили растению, которое очень часто встречается в домах и несет смертельную угрозу детям и питомцам.

В интернете появилась вирусная публикация, в которой описывают жуткую смерть 5-летнего ребенка. Якобы малыш откусил кусочек распространенного комнатного растения и очень быстро умер. Речь шла о диффенбахии. И она действительно смертельно ядовита.

Попадая на кожу, ее сок вызывает сильное раздражение и язву, а при попадании в глаза или рот человеку грозят слепота или отек языка.

У ребенка же диффенбахия может вызвать временную слепоту или потерю речи, сильные головокружения и пространственную дезориентацию.

Для домашних питомцев, особенно кошек, диффенбахия смертельна. Питомец, надкусивший лист этого растения, скорее всего не сможет дышать из-за сильного отека гортани.

10 самых опасных комнатных растений

Тещин язык

Это растение может быть причиной возникновения тошноты, обильного слюноотделения и болей в горле.

Алоэ вера

Употребление его внутрь приводит к раздражению кишечника.

Спатифиллум

Вызывает аллергию. Попав в организм человека, приводит к отекам рта, языка, губ. В более тяжелых случаях может стать причиной смерти.

Английский плющ

У людей и животных вызывает затрудненное дыхание, рвоту, судороги. При сильном отравлении приводит к параличу и коме.

Ирис

Этот цветок вызывает отравление, похожее на лихорадку – поднимается температура, появляется рвота.

Нарцисс

Очень токсичный цветок, вызывающий тошноту, диарею, высокое кровяное давление. От употребления луковицы можно умереть.

Гиацинты

Симптомы такие же, как при отравлении нарциссами – рвота, диарея.

Гортензия

При употреблении бутона человек или животное будут мучиться диареей, сильно заболит живот и появятся проблемы с дыханием.

Олеандр

Вызывает слабость, головокружение, тремор мышц и аритмию. Животное же погибнет.

Клещевина

Ее нередко высаживают у частных домов или украшают ею интерьер. Прием внутрь семян растения вызывает энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через 5 - 7 дней.

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