17.04.17 08:002740
Дети и животные умирают от отравления обычным комнатным цветком
|30.04.17 18:09
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В интернете появилась вирусная публикация об опасностях, которые таят комнатные цветы. Особенное внимание уделили растению, которое очень часто встречается в домах и несет смертельную угрозу детям и питомцам.
В интернете появилась вирусная публикация об опасностях, которые таят комнатные цветы. Особенное внимание уделили растению, которое очень часто встречается в домах и несет смертельную угрозу детям и питомцам.
В интернете появилась вирусная публикация, в которой описывают жуткую смерть 5-летнего ребенка. Якобы малыш откусил кусочек распространенного комнатного растения и очень быстро умер. Речь шла о диффенбахии. И она действительно смертельно ядовита.
Попадая на кожу, ее сок вызывает сильное раздражение и язву, а при попадании в глаза или рот человеку грозят слепота или отек языка.
У ребенка же диффенбахия может вызвать временную слепоту или потерю речи, сильные головокружения и пространственную дезориентацию.
Для домашних питомцев, особенно кошек, диффенбахия смертельна. Питомец, надкусивший лист этого растения, скорее всего не сможет дышать из-за сильного отека гортани.
10 самых опасных комнатных растений
Тещин язык
Это растение может быть причиной возникновения тошноты, обильного слюноотделения и болей в горле.
Алоэ вера
Употребление его внутрь приводит к раздражению кишечника.
Спатифиллум
Вызывает аллергию. Попав в организм человека, приводит к отекам рта, языка, губ. В более тяжелых случаях может стать причиной смерти.
Английский плющ
У людей и животных вызывает затрудненное дыхание, рвоту, судороги. При сильном отравлении приводит к параличу и коме.
Ирис
Этот цветок вызывает отравление, похожее на лихорадку – поднимается температура, появляется рвота.
Нарцисс
Очень токсичный цветок, вызывающий тошноту, диарею, высокое кровяное давление. От употребления луковицы можно умереть.
Гиацинты
Симптомы такие же, как при отравлении нарциссами – рвота, диарея.
Гортензия
При употреблении бутона человек или животное будут мучиться диареей, сильно заболит живот и появятся проблемы с дыханием.
Олеандр
Вызывает слабость, головокружение, тремор мышц и аритмию. Животное же погибнет.
Клещевина
Ее нередко высаживают у частных домов или украшают ею интерьер. Прием внутрь семян растения вызывает энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через 5 - 7 дней.