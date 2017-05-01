18.04.17 08:001670
Препараты железа: что нужно знать о лекарствах для лечения железодефицитной анемии
|01.05.17 17:58
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Препараты железа – основные средства, применяемые гематологами всего мира для лечения и профилактики железодефицитной анемии, от которой часто страдают дети, подростки и беременные женщины. Эти лекарственные средства содержат соли или комплексы двух- и трехвалентного железа.
Препараты железа – основные средства, применяемые гематологами всего мира для лечения и профилактики железодефицитной анемии, от которой часто страдают дети, подростки и беременные женщины. Эти лекарственные средства содержат соли или комплексы двух- и трехвалентного железа.
В данную группу входят все препараты, содержащие 30 и более миллиграмм элементарного железа. Если же количество действующего вещества ниже 30 мг, препараты применяют при лечении анемии только в качестве вспомогательных общеукрепляющих средств.
Препараты железа назначают не только при железодефицитной анемии, но и после длительных инфекционных заболеваний, при непереносимости лактозы, на фоне воспалительных процессов в кишечнике, после обильных кровотечений, при гельминтозах и проч.
Назначением препаратов железа занимается врач. Неправильная дозировка этих медикаментов может вызвать тошноту, рвоту, диарею, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, тахикардию и сильное снижение артериального давления.
Соли двухвалентного и трехвалентного железа
Соли двухвалентного железа выпускают в виде таблеток, капель, сиропов и растворов. Они быстро поглощаются клетками желудочно-кишечного тракта, но при высоких дозировках имеют достаточно большое количество побочных эффектов.
Поскольку усвояемость солей двухвалентного железа может снижаться из-за некоторых продуктов питания (молока, злаков и проч.), их назначают натощак. Именно из-за этого усиливается негативное влияние лекарств на слизистую кишечника.
Передозировка данного вида препаратов ведет к острому отравлению, поэтому гематологи рекомендуют не принимать более 120 мг элементарного железа (II) в сутки.
Препараты солей железа (II) различаются количеством железа и усваиваются по-разному: сульфат железа (12-16%) – самый популярный и легкоусвояемый, за ним следует хлорид железа (5-6%), фумарат железа (14-16%), глюконат железа (20-22%) и лактат железа (7-9%).
Чтобы предотвратить раздражение слизистой кишечника, в препараты железа (II) добавляют мукопротезу: ионы железа высвобождаются медленно, и переносимость повышается.
Соли трехвалентного железа обладают меньшей биодоступностью, практически не всасываются слизистой кишечника, поэтому менее популярны. Их назначают в комплексе с аминокислотами и мальтозой, что существенно снижает токсичность.
Чтобы стимулировать всасывание железа, препараты часто комбинируют с кислотами: аскорбиновой, щавлевой, янтарной.
Рекомендации по приему препаратов железа
Принимать препараты железа следует под наблюдением врача, периодически сдавая кровь на анализ.
Нормальному усвоению железа мешают препараты, содержащие кальций, а также левомицетин, тетрациклин и некоторые другие медикаменты.
Пероральный прием препаратов железа назначают натощак, поскольку пища может вступать в реакцию с железом и мешать его усвояемости.
Запивать препараты железа следует чистой водой, апельсиновым или грейпфрутовым соком. Железосодержащие препараты нельзя разжевывать, поскольку они вызывают потемнение зубов и десен.
Перерыв между приемами препаратов железа должен составлять не менее шести часов. Чтобы определить индивидуальную переносимость организма, прием препаратов железа начинают с малых доз, постепенно увеличивая до максимально допустимой.
Прием препаратов железа обычно занимает не менее 2 месяцев. После терапии может быть назначен профилактический курс со сниженным количеством препарата.
Препараты железа не рекомендуется принимать во время инфекционных заболеваний. Пероральные препараты железа и инъекции не совмещают. Инъекции препаратов железа проводят только в медицинских учреждениях.