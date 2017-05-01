Препараты железа: что нужно знать о лекарствах для лечения железодефицитной анемии

Препараты железа – основные средства, применяемые гематологами всего мира для лечения и профилактики железодефицитной анемии, от которой часто страдают дети, подростки и беременные женщины. Эти лекарственные средства содержат соли или комплексы двух- и трехвалентного железа.

В данную группу входят все препараты, содержащие 30 и более миллиграмм элементарного железа. Если же количество действующего вещества ниже 30 мг, препараты применяют при лечении анемии только в качестве вспомогательных общеукрепляющих средств.

Препараты железа назначают не только при железодефицитной анемии, но и после длительных инфекционных заболеваний, при непереносимости лактозы, на фоне воспалительных процессов в кишечнике, после обильных кровотечений, при гельминтозах и проч.

Назначением препаратов железа занимается врач. Неправильная дозировка этих медикаментов может вызвать тошноту, рвоту, диарею, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, тахикардию и сильное снижение артериального давления.

Соли двухвалентного и трехвалентного железа

Соли двухвалентного железа выпускают в виде таблеток, капель, сиропов и растворов. Они быстро поглощаются клетками желудочно-кишечного тракта, но при высоких дозировках имеют достаточно большое количество побочных эффектов.

Поскольку усвояемость солей двухвалентного железа может снижаться из-за некоторых продуктов питания (молока, злаков и проч.), их назначают натощак. Именно из-за этого усиливается негативное влияние лекарств на слизистую кишечника.

Передозировка данного вида препаратов ведет к острому отравлению, поэтому гематологи рекомендуют не принимать более 120 мг элементарного железа (II) в сутки.

Препараты солей железа (II) различаются количеством железа и усваиваются по-разному: сульфат железа (12-16%) – самый популярный и легкоусвояемый, за ним следует хлорид железа (5-6%), фумарат железа (14-16%), глюконат железа (20-22%) и лактат железа (7-9%).

Чтобы предотвратить раздражение слизистой кишечника, в препараты железа (II) добавляют мукопротезу: ионы железа высвобождаются медленно, и переносимость повышается.

Соли трехвалентного железа обладают меньшей биодоступностью, практически не всасываются слизистой кишечника, поэтому менее популярны. Их назначают в комплексе с аминокислотами и мальтозой, что существенно снижает токсичность.

Чтобы стимулировать всасывание железа, препараты часто комбинируют с кислотами: аскорбиновой, щавлевой, янтарной.

Рекомендации по приему препаратов железа

Принимать препараты железа следует под наблюдением врача, периодически сдавая кровь на анализ.

Нормальному усвоению железа мешают препараты, содержащие кальций, а также левомицетин, тетрациклин и некоторые другие медикаменты.

Пероральный прием препаратов железа назначают натощак, поскольку пища может вступать в реакцию с железом и мешать его усвояемости.

Запивать препараты железа следует чистой водой, апельсиновым или грейпфрутовым соком. Железосодержащие препараты нельзя разжевывать, поскольку они вызывают потемнение зубов и десен.

Перерыв между приемами препаратов железа должен составлять не менее шести часов. Чтобы определить индивидуальную переносимость организма, прием препаратов железа начинают с малых доз, постепенно увеличивая до максимально допустимой.

Прием препаратов железа обычно занимает не менее 2 месяцев. После терапии может быть назначен профилактический курс со сниженным количеством препарата.

Препараты железа не рекомендуется принимать во время инфекционных заболеваний. Пероральные препараты железа и инъекции не совмещают. Инъекции препаратов железа проводят только в медицинских учреждениях.