Туристка вернулась из отпуска с 2,5-метровым паразитом внутри себя

01.05.17 18:19Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Отдыхавшая в Юго-Восточной Азии туристка вернулась домой не только с массой новых впечатлений, но и с 2,5-метровым паразитом, о существовании которого она узнала после того, как у нее начал болеть живот.

Как сообщает Daily News, 30-летняя китаянка, представившаяся как миссис Ли, отправилась отдыхать в Юго-Восточную Азию, дабы сменить обстановку. Находящаяся в отпуске женщина стремилась попробовать новые блюда, в том числе недоваренную говядину, не подозревая, чем закончится дегустация.

Отдохнув, миссис Ли вернулась в родной город Сямынь, расположенный в в провинции Фуцзянь, КНР, и принялась делиться с родными впечатлениями от поездки. Однако спустя некоторое время китаянка поняла, что отпуск пошел ей не на пользу — ее самочувствие резко ухудшилось.

Женщину начали беспокоить боли в животе, слабость, тошнота и приступы мигрени. Но она обратилась за медицинской помощью лишь после того, как к этим симптомам добавилась диарея (понос).

Обследовавший 30-летнюю пациентку врач диагностировал у нее тениоз — паразитарную болезнь, возбудителем которой является свиной цепень, и объяснил, что заражение ленточным червем произошло из-за употребления в пищу недостаточно обработанного мяса.

По окончании курса антигельминтной терапии миссис Ли ожидало шокирующее зрелище — из нее был извлечен паразит длиной 8 футов (2,5 метра).

Ознакомление с проживавшим внутри нее “гостем” настолько поразило пациентку, что она вновь почувствовала себя больной.

“Это отвратительно, при одном взгляде на это мне становится плохо”, — призналась она. Примечательно, что ранее ленточные черви считались эффективным средством для похудения: дамы викторианской эпохи охотно глотали яйца паразитов в стремлении стать стройнее и изящнее.

Правда, на британского ученого этот метод оказал совершенно противоположный эффект — он набрал вес. Как сообщалось ранее, паразитолог намеренно заразил себя ленточными червями и с изумлением обнаружил, что его потянуло на пиво и шоколад.

Тогда он пошутил, что во время эксперимента ему попутно удалось выяснить любимые продукты глистов.

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