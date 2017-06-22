Украинки будут рожать детей в три раза дороже

Депутатам предложили увеличить «стоимость» новорожденных.

В Парламенте зарегистрировали законопроект № 6576, который предлагает увеличить соцвыплаты на новорожденного ребенка в три раза. Напомним, размер единого пособия на новорожденного ребенка не менялся с 2014 года и на сегодня составляет 41 280 грн.

Выплачивают ее до трех лет несколькими частями.

Первая - самая большая, 10 320 грн начисляется сразу после рождения, остаток выплачивается в течение трех лет по 860 гривен в месяц.

Законопроект предусматривает кроме единовременной выплаты, также ежемесячные, которые для первого и второго ребенка составят 200% прожиточного минимума, установленного для детей до шести лет.

Для третьего и последующих – 300% прожиточного минимума.

Кроме того, помощь при усыновлении ребенка предлагают приравнять к выплатам при рождении первого ребенка.