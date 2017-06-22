Язва желудка: что нужно знать?

Язва желудка: сроки лечения, сколько заживает?

Язва желудка – болезнь, которая способна вызвать сильнейшие страдания у человека, имевшего несчастье ею заболеть. Она мучает человека, не дает вести нормальный образ жизни, и, если не принимать меры для ее лечения, то может привести к печальным последствиям.

Перед заболевшим часто встают вопросы – насколько эта болезнь опасна для жизни? Можно ли вообще жить с язвой желудка? Чем она грозит?

Язвенную болезнь желудка сопровождают такие характерные мучительные для больного признаки как:

тошнота;

боль;

понос (диарея);

рвота.

Однако не все так страшно, как поначалу кажется. На начальной стадии развитие язвы желудка может остановить всего лишь хорошо продуманная диета, здоровый образ жизни. И эти простые "лекарства" чрезвычайно эффективны, если их не отвергать.

Что такое – язва желудка?

Язвой желудка называют обыкновенно дефект слизистой поверхности желудка местного характера. В редких случаях изъязвление задевает и подслизистый слой.

Язва или язвочки образуются вследствие воздействия на слизистую соляной кислоты, желчи и пепсина, которые вызывают в этом конкретном месте нарушения трофики – процессов клеточного питания, которые входят в непрерывный обмен веществ.

Чаще всего для образования язвы желудка характерна нормальная или несколько повышенная секреция.

Для болезни характерно течение в виде периодических обострений (рецидивов) и периодов глубокой ремиссии. После активного этапа лечения в период обострения язвочка заживает, на этом месте образуется грубый рубец.

В этом периоде покоя человек совершенно забывает, что у него есть язва, хоть и зарубцевавшаяся, так как она совершенно не проявляет себя.

Почему появляется язва желудка?

Раньше считали, что язва желудка возникает на фоне неправильного питания и стресса. Сегодня уже доподлинно известно, что это – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией с названием, похожим имя птицы или бабочки - Helicobacter pylori.

Эта красотка на самом деле – спиралевидная бактерия, которая обладает способностью с комфортом уживаться, приспосабливаясь практически к жизни с любой, самой агрессивной среде.

Кроме того, эта бактерия имеет свойство нейтрализовать кислоту, которая находится в желудке.

Если говорить уж совсем правду, то язву желудка вызывает не сама бактерия с романтичным названием, а скорее продукты, которые она выделяет в процессе жизнедеятельности – особые токсины. Эти отравляющие вещества резко негативно воздействуют на клетки слизистой желудка, что приводит к их разрушению, и дальнейшему образованию язвы.

Появление язв на слизистой внутри желудка вызывает нарушение баланса между системой защиты и агрессивным воздействием некоторых веществ. Говоря об агрессивной среде, имеется в виду соляная кислота и желчь, которая вбрасывается в желудок из 12-перстной кишки для переваривания пищи. Для защиты стенок желудка от влияния этих кислот природа выделяет слой слизи, который производится слизистой оболочкой желудка.

Возникновение язвы говорит о том, что в желудке нарушен баланс между кислотами и системой защиты. Причинами такого нарушения могут быть следующие факторы.

Гастрит

Иногда язва – это логическое завершение воспаления слизистой желудка (гастрита), который не лечили. Как правило, к нему приводит длительное состояние повышенной кислотности.

Генетическая предрасположенность

Важное значение для развития язвенной болезни желудка может иметь наследственность. Обычно предки страдающего язвой также имели аналогичное заболевание. Часто им задеты сразу несколько поколений одной семьи.

Другими причинами образования язвы желудка бывают:

врожденные дефекты;

неправильное питание;

нарушение принципа регулярности приема пищи;

регулярное переедание;

хроническое недоедание;

частое употребление острой пищи;

злоупотребление алкогольным напитками;

злоупотребление табакокурением;

стрессы, расстройства нервной системы;

прием некоторых лекарственных средств.

Симптомы язвы желудка

Изъязвление слизистой желудка характеризуется довольно болезненными признаками, которые отравляют жизнь больному.

Важным признаком язвы является возникновение сильной приступообразной боли в верхней трети живота. Пациенты, говоря об этой боли, называют ее острой, ноющей, режущей, колющей, жгучей или тупой, однако при этом они довольно ярко выражены. Также для них характерна схваткообразность.

Часто больные жалуются на головные боли, если пропустили прием пищи. Причем прием пищи сразу эту боль снимает.

Также при этой болезни характерна боль в животе ночью. Прием же пищи вызывает у них ощущение тяжести и переполненности.

Признаки, характерные для язвы желудка:

тошнота;

рвота;

снижение аппетита;

изжога;

потеря веса как следствие сложностей с приемом пищи.

Последствия язвы желудка

В цивилизованных странах при современном развитии медицины крайне редко дело доходит до осложнений в виде прободения (язва проделывает дыру в желудке, вследствие чего его содержимое, включая кислоты, поступает в брюшную полость, также сопровождается кровотечением, что может привести к смерти).

Обострение язвы желудка легко купируют при помощи современных препаратов (Алмагель, Фосфалюгель, Сукралфат, Викаир) и строгой диеты. У пациента довольно быстро формируется рубец и наступает период ремиссии, так что язва желудка – одна их тех болезней, на которые прекрасно воздействуют профилактические меры.

Все, что нужно для того, чтобы прожить долго, счастливо и не страдая от обострений язвы, а значит – и без боли, - это вовремя обращаться к врачу, строго соблюдать диету, выполнять назначения врача.

Это поможет добиться стойкой и длительной ремиссии, практически не вспоминая о том, что у вас – язва желудка.