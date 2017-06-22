Малина — польза и противопоказания

Редко можно встретить человека, который не любит сладкую и ароматную малину. Эта ягода не только очень вкусная, но и очень полезная. Чаще всего о малине вспоминают при лечении ОРЗ и ОРВИ. Но ее способность бороться с простудой — только малая толика достоинств.

Польза для здоровья

Малина содержит очень много витамина С и большой процент салициловой кислоты. По сути это тот же аспирин, только натурального природного происхождения. В отличие от аптечного средства, природное не содержит химии. Поэтому чай с малиной предпочтительнее таблеток, особенно для детей.

Малина содержит очень много витамина С и большой процент салициловой кислоты. По сути это тот же аспирин, только натурального природного происхождения. В отличие от аптечного средства, природное не содержит химии. Поэтому чай с малиной предпочтительнее таблеток, особенно для детей.

Малина обладает способностью понижать температуру тела, уменьшает головную боль и выводит токсины. Это прекрасное потогонное средство.

Для того, чтобы ягода сохранила все свои полезные свойства при домашних заготовках, ее лучше не консервировать, а просто перетереть с сахаром из расчета 1:1, т.е. на 1 кг малины нужно взять 1 кг сахара.

Также ее можно засушить. При таких способах хранения, малина прекрасно сохраняет свои полезные свойства как противопростудное средство.

Интересно, что польза от листьев и стеблей малины аналогичная, поэтому их заваривают как чай и пьют при недомоганиях.

Содержащиеся в малине эфирные масла прекрасно способствуют повышению аппетита, а наличие в малине клетчатки благотворно воздействует на мускулатуру кишечника. различные кислоты в составе ягоды – лимонная, яблочная, винная и прочие — улучшают пищеварение.

Большая польза малины для человеческого организма и при запорах, поскольку она является природным слабительным, действует мягко и без побочных эффектов. Для налаживания работы желудочно-кишечного тракта достаточно в сезон перед каждым приемом пищи съедать 10-15 ягод.

Стоит знать, что в малине содержатся пектины, которые выводят соли тяжелых металлов. При нынешней экологической ситуации это одно из самых ценных свойств чудо-ягоды. Причем это свойство сохраняется и после термической обработки, например, если из ягоды приготовить варенье.

Также свежая малина способствует снижению веса и восстановлению обмена веществ. Малина – сладкая ягода, но в основном за счет фруктозы, имеет очень низкий гликемический индекс и малокалорийная.

К тому же в ее составе содержится липолитические ферменты, которые отлично расщепляют жиры. Поэтому ее польза проявляется и для людей, страдающих от избыточного веса. Врачи-диетологи очень часто включают малину в рацион тех, кто стремится сбросить лишний вес.

Малина – поливитаминная ягода. Она содержит витамины А, группы В, С, D, Е, РР, богата микро- и макроэлементами. Такая «химия» объясняет, откуда такая польза малины в свежем виде или как варенье для укрепления иммунитета, повышения жизненных сил организма.

Содержание витамина Р способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Поэтому ягода очень нужна гипертоникам, сердечникам и, конечно же, здоровым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В малине были найдены и фитостерины. Это вещество предотвращает атеросклероз.

Сочетание железа, фолиевой кислоты и меди делают малину очень полезной для больных анемией.

Малина – чудный антистрессовый продукт. Напитки из этой ягоды рекомендуется пить при неврозах, депрессиях, для улучшения сна. Можно в чай добавлять вместо сахара малиновое варенье.

Рецепты для красоты

Польза малины проявляется и в косметологии. Ягода превосходно восстанавливает эластичность кожи, питает и увлажняет ее. Поэтому она применяется для приготовления омолаживающих масок. Известно, что протирание лица спелыми ягодами малины – хорошая профилактика от морщин.

В домашних условиях очень хорошо использовать свежий малиновый сок, польза от которого очевидна для ухода за кожей лица всех типов. Использование сока помогает наполнять кожный покров питательными элементами, делает ее упругой, гладкой и эластичной. Малиновый сок также применяют для осветления кожи.

Польза ягоды и в том, что она очень хорошо помогает избавиться от прыщей, в том числе гормональных подростковых. Но для этого используют не саму ягоду, а листья.

Очень действенный такой рецепт: только что сорванные листья малины нужно хорошо промыть, порубить и выжать сок.

Затем смешать размягченное несоленое сливочное масло (4 части) и сок из листьев (1 часть) и довести до однородной консистенции.

Смесь нужно нанести на проблемные места за два часа до сна. Держать 30 минут. Затем аккуратно снять при помощи салфетки. Можно такую мазь можно приготовить впрок. Хранить в плотно закрытой стеклянной посуде в холодильнике не более месяца.

В сочетании с геркулесом малиновые ягоды прекрасно выполняют функции скраба.

Рецепт: геркулес перемолоть в кофемолке. То же самое сделать с малиной. Смешать ингредиенты в пропорции 4:3, т.е. 4 столовые ложки молотого геркулеса и 3 столовые ложки малиновой кашицы. Полученную смесь нанести на нужный участок тела, легко помассировать и смыть прохладной водой.

Если размятые ягоды малины добавить в жидкий мед, хорошо перемешать и нанести на 15-20 минут на лицо, то такая маска превосходно увлажнит кожу. После смывания медово-малиновой маски полезно похлопывающими движениями нанести на лицо оливковое масло.

Малиновое варенье в косметологии не используют, только свежую ягоду.

В народной медицине малину используют для разнообразных косметических целей, но мало кто знает о свойстве ягоды отбеливать зубы. Ягоду нужно положить на зубную щетку и сымитировать процедуру чистки зубов. Предварительно малину нужно чуть-чуть размять.

Противопоказания

Однако каждый продукт кроме пользы может принести и вред. Малина – не исключение. Она также способна принести вред организму при неправильном ее употреблении.

Кому малина противопоказана или кому следует употреблять ее в ограниченных количествах, дабы не нанести вред здоровью:

Людям с мочекаменной болезнью,

Страдающим подагрой,

При гастритах желудка, язве 12-перстной кишки,

Аллергикам,

Диабетикам.

Не всем полезен и отвар из листьев или веточек малины. Беременным такой чай может принести серьезный вред, поскольку провоцирует сокращение матки. В Древней Руси такой чай использовали для стимуляции родов.

Детям до года малина не принесет пользы, только вред. Кроме ярко красного цвета, эта ягода способна вызвать у малышей диарею.